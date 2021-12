Prijevremeni izbori zbog "selfi" afere: Prijedor danas bira gradonačelnika

Danas se u Prijedoru održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika na kojima građani mogu birati između 14 kandidata. Pravo glasa po spisku Centralne izborne komisije ima 86.329 građana.

Izvor: Snežana Tasić, Srna

Predizborna tišina, koja je počela jutros u sedam časova, trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do večeras u 19 časova.

Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme i proces je započeo po planu.

Glasa se na 130 redovnih biračkih mjesta, jednom biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, kod tri mobilna tima i jednog posebnog kovid 19 mobilnog tima na koji se građani u izolaciji mogu prijaviti do devet časova putem viber aplikacije na broj telefona 066/262-234.

"Za sada imamo 12 osoba prijavljenih za kovid mobilni tim i oko 130 za ostale mobilne timove", rekao je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Željko Škondrić.

Prijedorčanima ova tišina sigurno prija nakon svih bučnih i žučnih događaja koji su doveli do prijevremenih izbora.

Kandidat koalicije DNS, SDS i PDP je Goran Predojević, SNSD-a Slobodan Javor, Otadžbinske stranke Zoran Grbić, Lijevog krila Danijela Đurić, Kruga Marko Kaurin, Demokratskog centra Republike Srpske Zlatko Josić, Re-balansa Miloš Janjetović, SNS FBiH Lidija Radić i Radničke partije Ilija Mamić, a nezavisni kandidati su Mladen Unijat, Danijel Simatović, Vjekoslav Krneta, Slađana Radaković i Saša Stupar.

Gradonačelnik Dalibor Pavlović podnio je ostavku 11. oktobra kada je to od njega zatražio predsjednik SNSD, Milorad Dodik, a nakon što su u javnost procurili fotografije koje su Pavlovića kompromitovale. Nakon toga uslijedio je buran period u kojem su se spominjale razne "političke" metode koje su dovele do smjene Pavlovića - od kupovine tuđih telefona, do crne magije.

Ovo nije prva "afera snimak" u RS, ali je prva ovako slikovita i prva zbog koje su birači morali ponovo na izbore.

I ranije smo bili u prilici da čujemo, na primjer, snimljene razgovore o krupnim temama, ali nikakvih smjena ili otkaza nije bilo.

Ovaj slučaj je drugačiji od ranije viđenih jer se tiče privatnog života.

Slučaj Begić, na neki način nastavak je ovog trenda "tablodne" i lično usmjerene političke diskreditacije bez kočnica i možemo se samo nadati da će biti i posljednji.

Kada su tek raspisani za prijevremene izbore u Prijedoru rečeno je da će biti velika uvertira za opšte koji se održavaju dogodine, s obzirom da suprotstavljenost dva politička bloka, ali kako je vrijeme prolazili stiče se utisak da je kojoj ipak nije pridata tolika pažnja. Oprezno zbog glasačkog tijela u gradu u kojem je decenijama na vlasti bio DNS, koji je od "juče" u opoziciji što proizvodi drugačiju percepciju o tome ko je opozicija ko nije.

Lokalne političke prilike su uvijek komplikovanije ili jednostavnije, u svakom slučaju, ne preslikavaju stanje na republičkom nivou ma koliko deklarativnih izjava čuli.

