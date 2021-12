Dodik: Ne znam koliko puta trebamo pobijediti opoziciju da bi shvatili da ih narod ne voli

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da opozicija pokušava da sanira svoj debakl kada je riječ o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nakon sjednice, otišli su u Bijeljinu gdje su (lider PDP-a Branislav) Borenović i (predsjednik SDS-a Mirko) Šarović bili na televizijskoj emisiji u kojoj se njihov prijatelj, kako on to kaže, Bakir Izetbegović pojavio i njima čestitao zato što razbijaju jedinstvo Republike Srpske. To je nešto što bi, za svakog iole ozbiljnijeg političara u Srpskoj, ispred srpskog naroda, trebalo da znači politički kraj i političku sahranu", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.