Dodik sa izaslanikom britanskog premijera: Srpska ništa izvan Ustava BiH neće učiniti niti pribaviti sebi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je specijalnog izaslanika britanskog premijera za zapadni Balkan Stjuarta Piča upoznao o činjenici da RS ima namjeru da se ponaša u skladu sa Ustavom BiH i da ništa izvan Ustava neće učiniti, niti će pribaviti sebi

Izvor: SNSD

Dodik je na sastanku sa Pičom u Sarajevu istakao da je Republika Srpska je faktor i strana u BiH koja treba da bude poštovana i nikako drugačije se neće moći kretati dalje u BiH.

"Ako ostanemo u BiH koja je do sada postojala da se nameću rješenja, onda to znači ne biti na putu, nego kraj puta svih događaja u nastojanju da se nametnu rješenja koja apsolutno ne dovode do konačnog i stabilizacijskog stanja", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka.

Dodik je prenio Piču da BiH nema izazova vezano za rat i da je histerija koja se pravi potpuno nepotrebna.

On smatra da BiH ne treba neke izaslanike, da je potreban unutrašnji dijalog, te da nema nikakvih tabu tema i da bi mogli staviti sve tačke na dnevni red i pokušati napraviti politički dogovor.

Dodik je naveo da su na sastanku sa Pičom članovi Predsjedništva Šefik DŽaferović i Željko Komšić govorili svoje, a da je on upoznao sagovornika o činjenici da Federacija BiH tri godine ne može da izabere federalnu Vladu, kao i to da Hrvati osporavaju izbor članova Predsjedništva iz hrvatskog naroda.

"To su sve pitanja koja trebamo staviti na dnevni red i pričati o njima. Nisam stekao utisak da će gospodin Pič nešto jednostrano ovdje pokušati. Čeka ga teška misija da razumije o čemu se ovdje radi, ali ako oni smatraju da treba da troše novac britanskih građana na razne izaslanike i misije, mi nemamo ništa protiv. Pričaćemo sa njim uvijek kada on hoće", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da Pič pristojan gospodin u godinama, a da je njemu uvijek asocijacija na to da je komandovao NATO snagama koje su na ovim prostorima bombardovale Srbe.

On je naglasio da je tokom sastanka izrazio žaljenje zbog činjenice koju je iznio Pič da je 56 ili 59 britanskih vojnika stradalo u BiH za vrijeme raznih operacija.

"Ja sam rekao da je stradalo i mnogo Srba od bombardovanja NATO-a i civila i da i za njima treba žaliti isto kao za britanskim vojnicima", dodao je Dodik.

Članovi Predsjedništva BiH danas su razgovarali i sa predsjednikom Mađarske Janošom Aderom.