Višković: Preusmjeriti sredstva na povećanje plata radnika

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da privrednici Republike Srpske, kojima je stalo da naprave proizvod, moraju preusmjeriti na plate radnika sredstva kojih se Srpska odrekla kroz promjene Zakona o radu i obračuna ličnih primanja sa neta na brut

Izvor: Vlada RS

"To što smo mi oslobodili smanjenje poreske stope sa 32,8 na 31 odsto, to je negdje 54 miliona KM. Tih 54 miliona KM se odrekao budžet i tih 54 miliona KM ide na tekući račun svim našim zaposlenim u Republici Srpskoj, od javnog do realnog sektora. Benefit od tih 54 miliona KM vidjće 275.000 radnika", rekao je Višković za TV "K3".

Višković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske obezbijedila povećanje plata od pet odsto za radnike čija je plata do 1.000 KM, a tri odsto za radnike čija je plata veća od 1.000 KM.

"Kada to saberete, i onaj prelazak sa bruta sa neto, u javno upravi, recimo, oni će imati povećanje plata od 50 KM do 100 KM na mjesečnom nivou“, rekao je Višković.

Govoreći o novoj fiskalizaciji u narednoj godini, Višković je rekao da će to imati dobar uticaj na budžet Republike Srpske.

Višković je, govoreći o ublažavanju posljedica epidemije virusa korona, rekao da su se republičke mjere pokazale kao dobre te dodao da to pokazuje i rast BDP-a u 2021. u odnosu na 2020. godinu od oko 5,5 odsto.

"Od marta 2020. godine do danas broj zaposlenih u Republici Srpskoj je za 8.200 veći u odnosu na broj onih koji su zbog virusa korona ostali bez posla. Imamo najveći broj zaposlenih. Imamo prosječnu platu koja je već od polovine ove godine prešla granicu od 1.000 KM", naglasio je Višković.

Govoreći o javnim preduzećima Republike Srpske, premijer Srpske je rekao da se njihov rad mora posmatrati iz više aspekata.

"Ali ono što treba posebno naglasiti jeste da uplatu obaveza prema državi naša javna preduzeća plaćaju na isplaćenu platu, što je veoma značajno za prihodovnu stranu budžeta Republike Srpske", rekao je Višković.

On je istakao da će Republika Srpska 1. januara 2022. godine imati 20 domova zdravlja i tri ustanove koje će preći na trezorsko poslovanje.

"Što znači da smo uspjeli za njih očistiti sve njihove akumulirane obaveze. Imamo namjeru da do kraja 2022. godine završimo sve", rekao je Višković.

Govoreći o procesu vakcinacije protiv virusa korona u Republici Srpskoj, Višković je istakao da nije zadovoljan procentom vakcinisanih građana.

"U ovom momentu imamo blagi pad broja zaraženih i pacijenata koji su u bolnicama. Pozivam sve one koji se nisu vakcinisali da iskoriste to svoje pravo. Republika Srpska ima dovoljan broj vakcina", poručio je Višković.

Govoreći o izgradnji mreže auto-puteva Republike Srpske, premijer Srpske je rekao da očekuje da će do kraja godine biti izabran izvođač radova na dionici od Rače do Bijeljine.

"Na koridoru `Pet ce` ostaje da u narednom periodu raspišemo tender za izbor izvođača za fazu tri i četiri. Imamo sa ruskim partnerima razgovore za Bijeljina – Brčko i Vukosavlje – Modriča, odnosno Vukosavlje – Brčko. Most na Savi biće već početkom iduće godine završen. Do kraja iduće godine i most i dio brze ceste u Hrvatskoj može biti u funkciji", rekao je Višković.

On je istakao da u Republici Srpskoj u narednom periodu neće biti poskupljenja cijene električne energije za građanstvo.

"Biće za one privredne subjekte kojima su ugovori za snabdijevanje istekli. Ali ponovo ćemo biti najjeftiniji u odnosu na sve ostale", naveo je on.

Višković je najavio da će u Foči 28. decembra sa kineskim partnerima biti ozvaničen početak radova na izgradnji hidrocentrale na rijeci Bistrici.

On je rekao da će u toku iduće sedmice na javnoj raspravi biti zoning plan za izgradnju aerodroma u Trebinju.

"Poslije toga, to dolazi u Narodnu skupštinu na usvajanje i onda ide svojom procedurom do gradnje“, naglasio je Višković.

(Srna, Mondo)