Vučevićev ekspoze: Moguć je istorijski dogovor Srba i Bošnjaka

Kandidat za predsjednika Vlade Srbije Miloš Vučević predložio je sastav svog kabineta i poručio da članovi vlade moraju da budu tim, da će morati uvijek da budu spremni da čuvaju nacionalne i vitalne interese Srbije.

Naveo je da je njegov prvi i jedini zahtjev bespogovorna odanost otadžbini.

Izlažući ekspoze u Skupštini Srbije, Vučević je istakao da je Srbija, poslije Njemačke, jedina država u Evropi koja se graniči sa toliko susjeda, što je po mnogo čemu određuje.

"Više od svega nam je potrebna ideja novog, nacionalnog optimizma, 21. vijek za Srbe mora biti vijek pobjeda, vijek rađanja i vijek mira. Mi Srbi smo preskupo platili svoju slobodu. U prošlom vijeku smo izgubili milione života, u pretprošlom smo ginuli gotovo u svakoj generaciji. Pa to su rane koje ne bi mogle da zacijele ni daleko brojniji narodi. Zato naša politika mora biti politika mira", poručio je Vučević.

Dodao je da može jedan svjetski sukob da prođe bez nas, Srba, jer, kako je rekao, "niti smo zavadili velike, niti ih možemo miriti i nikada više nećemo da stradamo za tuđi račun i u tuđem interesu".

"Podosta smo toga u našoj prošlosti imali i siguran sam da je ova generacija političara svjesna tog iskustva. Srbija mora sačuvati svoju biološku masu, a to je nemoguće ukoliko svakih nekoliko decenija stradamo i to je tako bolno, kao da smo zaključani u nekoj antičkoj tragediji", naglasio je Vučević.

Govoreći o susjednim zemljlama, Vučević je rekao da je Crna Gora država koja kroz istoriju nije imala nikog bližeg od Srbije i nema razloga da tako ne bude ponovo.

"Iza nas su godine vještački kreiranih podela, a ispred nas su dani zajedničke pobjede", poručio je Vučević i dodao da Srbija nikada nije, niti će osporavati crnogorsku državnost.

"To su podmetanja onih koji ne žele da vide slogu Beograda i Podgorice. Mi ćemo uvijek insistirati na poštovanju prava srpskog naroda i srpske crkve u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima, kao što to radimo i u komunikaciji sa drugim državama", naglasio je mandatar. Dodao je da vjeruje da će odnosi između dvije zemlje ići samo uzlaznom putanjom.

Šta je Vučević rekao o Republici Srpskoj?

Govoreći o BiH, istakao je da je to država tri konstitutivna naroda, među kojima je srpski.

"To je država čiji integritet mi poštujemo i koji nikada nismo doveli u pitanje. Niti ćemo to činiti. Svako će uvijek u Srbiji imati sagovornika ukoliko želi da radi na jačanju dejtonske BiH. Države u kojoj će se poštovati slovo, a ne proizvoljni duh Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine. Država u kojoj će Republika Srpska moći da ostvaruje sva ona prava koja sljeduju i koje srpski narod želi da ostvari", poručio je Vučević. Dodao je da niko ne može zabraniti (Srbiji) da voli Republiku Srpsku, niti nametnuti krivicu i stigmu genocidnog naroda.

"Nikada više Drina neće biti rijeka na kojoj se uspostavlja embargo Srba protiv Srba. Republiku Srpsku ćemo pomagati, štititi i voljeti kao niko drugi i kao nikoga drugog, svidjelo se to nekom u međunarodnoj zajednici ili ne", istakao je mandatar. On je naglasio da duboko vjeruje da je istorijski dogovor Srba i Bošnjaka moguć i da Bošnjacima želi sve najbolje.

"Ne mislim da je moguće, a ni da je potrebno graditi nekakve nove saveze po ugledu na tvorevine koje nisu izdržale test vremena, poput Jugoslavije ili raznih balkanskih saveza. Izvući pouke je jedno, ali živjeti u prošlosti je nešto sasvim drugo. Ja želim da srpski narod gleda u budućnost i okrene se pobjedama", rekao je Vučević.

Srbija će pomagati Srbe u Hrvatskoj

Istakao je da je Hrvatska država s kojom Srbi imaju kompleksno istorijsko nasljeđe.

"Svjesni smo brojnih izazova koji stoje na putu poravka naših međusobnih odnosa. Niko ne treba da očekuje da ćemo zarad popravljanja relacija sa Zagrebom odustati od svog prava na istinu, tugu i pravdu. Ukoliko to druga strana iskreno želi, neka zna. Mi da razgovaramo uvijek hoćemo. Mi da popravljamo odnose želimo. A ukoliko bude obostrane volje, vjerujem da to i možemo", rekao je Vučević. Naglasio je da će Srbija uvijek pomagati Srbe u Hrvatskoj ne samo finansijski, nego i kulturno i tako onemogućiti njihovu asimilaciju i nestanak tog mnogostradalnog dijela našeg naroda.

"Srbija mora da traži prijatelje. Od postojećih izazova da pravi prilike, od manje naklonjenih subjekata da pravi prijatelje, a od prijatelja saveznike. Znam da to nije lako", ocijenio je mandatar. Što se tiče Sjeverne Makedonije, istakao je da je to država koja u Srbiji uvijek može pronaći partnera, ali i više od toga. "Srbi i Makedonci više nemaju ni jednu temu koja nas udaljava. Ne postoji ni jedno pitanje oko koga bi se mogli razdvojiti, odnosno gdje bi moglo biti poseban razdor. Projekat Otvorenog Balkana nas je dodatno zbližio, a razrješenje crkvenog spora uklonilo i posljednju prepreku na putu izgradnje međusobnog povjerenja i zajedničkog rada kakav nije viđen od raspada bivše Jugoslavije", smatra Vučević.

Za Albaniju je rekao da je država sa kojom je Srbija kroz projekat Otvorenog Balkana vjerovatno uspjela da dosegne maksimum odnosa u zadatim okolnostima. "

Nastojaću da se taj nivo održi i u narednom periodu. Znam da se Albanija i Srbija vjerovatno nikada neće složiti kada je riječ o statusu Kosova i Metohije, ali isto tako vjerujem da možemo imati zajedničke interese", rekao je Vučević.

Govoreći o odnosima sa Mađarskom, Vučević je rekao da je Srbija zahvaljujući viziji i jasnoj politici državnog rukovodstva uspjela mnogo toga što je nekada djelovalo nemoguće.

"Jedan od takvih podviga bio je kreiranje u istoriji nikad boljih odnosa sa Mađarskom. Mađarska danas nije samo partner, ona je saveznik. Srbi i Mađari nikada u istoriji nisu bili bliže da se međusobno nazivaju braćom, nego što su to danas. Koliko je to važno, najbolje znaju i Srbi i Mađari u sjevernoj srpskoj pokrajini u Vojvodini", rekao je Vučević. Naglasio je da će Srbija i Mađarska biti primjer svima u ratom zahvaćenoj Evropi kako se istorijske razlike mogu ostaviti po strani i zajedno koračati u budućnost.

Što se tiče Rumunije, mandatar je naglasio da je to jedina država sa kojom Srbija nikad nije bila u nikakvom sukobu. "Ne zaboravimo to da je Rumunija uz Bosnu i Hercegovinu naš jedini susjed, koji uprkos brojnim pritiscima nije priznao nelegalnu i jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova", poručio je Vučević. Za Bugarsku je rekao da je država koja po mnogu čemu liči na Srbiju. "Bili smo u našoj zajedničkoj prošlosti nerijetko i na istim, ali i na suprostavljenim stranama. Moramo zajedno da spojimo snage kako bismo prevazišle one traume, koje sigurno i dalje postoje kod oba naroda zbog brojnih sukoba i koji su nerijetko bili inicirani voljom trećih strana. Moramo, jer je to u interesu i srpskih i bugarskih generacija koje tek dolaze", zaključio je Vučević, prenosi Tanjug.

