Stanivuković reagovao na protesne note iz Hrvatske: Major Tepić je svijetli primjer Srbina

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na protesnu notu, koju je uputila Republika Hrvatska zbog otkrivanja ploče u čast majora Milana Tepića navodeći da taj akt nije usmjeren protiv hrvatskog naroda.

Izvor: A. Čavić/Grad Banjaluka

Stanivuković kaže da je ploča majoru Tepiću postavljena u ulici koja godinama nosi njegovo ime.

"Grad Banja Luka radi na legalizaciji svih vjerskih objekata, dali smo do sada najveću podršku Karitasu, kao i Katoličkoj gimnaziji. Zašto iz Hrvatske tada nije stigla pohvala? Zašto reakcije dolaze samo u slučaju kada se nekom nešto ne dopada? Zašto svi zajedno naglasak ne stavimo na ono što nas povezuje", rekao je Stanivuković.

Stanivuković ističe da na istorijske događaje gleda drugačije i da vjerovatno ima ulica u Zagrebu ili Hrvatskoj čiji se naziv narodu u Republici Srpskoj ne dopada, ali da Grad nema ambiciju da našim komšijama određuje kako će obilježavati spomen na svoje ljude iz prošlosti.

"Major Milan Tepić je svijetli primjer Srbina, koji se zakleo na odbranu zemlje koju je branio do kraja života, svjestan da bi oružje iz kasarne bilo upotrebljeno protiv srpskog naroda. Major Tepić je žrtvovao svoj život za vjernost sopstvenoj državi i vojsci, postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu, a to smo pokazali mnogobrojnim dosadašnjim odlukama", naveo je on.