Ratni komadant u Bužimu poručio: Jači smo sto puta nego 1992.

U Bužimu su danas slavili 29. godišnjicu vojne akcije “Munja 93” koju je izvela tadašnja bužimska brigada.

U izvještaju RTRS se navodi da su ovi snimci nastali u danu kada su porodice 56 boraca vojske Republike Srpske iz Novog Grada na Suvoj međi na dostojanstven način obilježavale 29 godina od stradanja svojih najbližih.

Istog dana bošnjačka udruženja su organizovala marš s cijem da veličaju akciju tzv. armije BiH u kojoj su stradali i brojni srpski civili, prenela je RTRS.

Uz ratne pokliče okupili su se na lokalitetu Kedića Glavice u ratnim uniformama, noseći zastave i uzvikujući Alahu ekber.

Veliki broj mladih vidi se na snimcima na kojima marširaju osobe u uniformama sa različitim zastavama koje asociraju na ratne simbole tzv. Armije BiH, uzvikujući “Alahu ekber”. Neki od učesnika imaju i "fantomke" na licima.

Snimci su objavljeni na “Fejsbuk” stranici Udruženja “Nanićevi Bužimljani”, a među prisutnima ima dosta djece.

U komentarima na toj stranici daju im veliku podršku, a na jednom od snimaka u pozadini je pjesma o “505. Bužimskoj muslimanskoj brigadi” za koju navode da “u boj kreće, sve do Drine ona stati neće”.

Ratni komandant tzv. Armije RBiH Hamdija Abdić rekao je večers da u Bužimu i okolini prate situaciju u BiH, posebno u Republici Srpskoj ljuti što ne mogu ništa preduzeti, ali je istakao da će, ako institucije ne budu radile svoj posao, vjerovatno doći do onoga do čega je došlo 1992. godine.

Abdić, zvani Tigar, osvrnuo se na proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske, navodeći kako su "ljuti jer ne mogu ništa preduzeti, jer im to zakon ne dozvoljava".

"Ne treba da se samoorganizujemo, imamo institucije, želimo samo da natjeramo i damo im poruku da rade svoj posao. A, ne budu li radili, vjerovatno će doći do onoga do čega je došlo 1992. godine, to je neizbježno", rekao je ovaj ratni komandant tzv. Armije RBiH za Hajat televiziju.

Ako se nastavi tim tempom, kaže, "naravno da je neminovno da dođe do određenih sukoba".

Građanima BiH je poručio "da se ne plaše, ali da budu spremni".

"Jači smo 100 puta nego što smo bili 1992, imamo institucije, snagu. Kada su u pitanju ti neki unutarnji sukobi, oni nemaju šansu sa nama", zaprijeto je ratni komandant tzv. Armije BiH, ali je dodao da to "ne priziva niko".

Dodaje da je "angažman međunarodne zajednice slab", kao i da "ovdje bez sile nema ništa", pojasnivši da tu misli na NATO i međunarodne snage.

