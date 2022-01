EUFOR: Problemi u BiH su politički, a ne bezbjednosni

Na današnjoj svečanoj primopredaji komandne dužnosti snaga EUFOR-a, koja je organizovana u bazi Butmir kod Sarajeva, bilo je riječi i o bezbjednosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Printscreen

General Brice Houdet je naglasio kako je nedavno predstavio bezbjednosnu situaciju u BiH ambasadorima evropskih država te je pojasnio kako je trenutna kriza u BiH političke, a ne bezbjednosne prirode.

"Rekao sam da trenutne poteškoće imaju političku prirodu, a ne bezbjednosnu. Prije 26 godina sam bio ovdje i znao sam šta znače poteškoće bezbjednosne prirode i to nije slučaj danas. Još uvijek ima prostora za politički dijalog i ekonomske aktivnosti kako bi se situacija poboljšala", rekao je Houdet.

Novoimenovani komandant EUFOR-a Anton Wessely također je izjavio kako ne želi komentarisati politička previranja u BiH, ali je jasno naglasio kako je EUFOR jedan od aktera koji rade na održavanju bezbjednosti u državi.

"Kao što su rekle kolege, ovo su pitanja političke prirode. Ne želim komentarisati političku retoriku, ali mi ćemo izvršavati našu misiju i mi smo jedan od aktera u BiH koji rade na održavanju sigurnosti i mi ćemo nadzirati situaciju. U okviru toga je pozitivna stvar upravo saradnja sa sigurnosnim agencijama i Oružanim snagama BiH. EUFOR će raditi svoj posao i nećemo se baviti hipotetičkim razmatranjima mogućih rezultata političkih previranja", rekao je Wessely.

Na kraju, riječ je ponovno uzeo general Houdet, koji je poslao poruku kako međunarodna zajednica sigurno neće praviti greške kao što su one iz devedesetih godina.

"Postoji dio populacije u zemlji koju ova previranja plaše i to je nešto što moramo imati na umu. Ja sam živio ovdje u Sarajevu tokom rata. Najteže vrijeme, zimu 1993. godine, proveo sam u ovom gradu i imao sam priliku vidjeti kako je funkcionisao lanac komandovanja u okviru snaga UN-a. Postojao je izražen nedostatak odlučnosti u okviru lanca komandovanja na najvišem nivou u New Yorku", rekao je Houdet.

Na kraju je zaključio kako svi znaju gdje su pravljene greške tokom devedesetih godina.

"Međunarodna zajednica se dobro sjeća svega onoga što je pogrešno urađeno devedesetih i znamo gdje smo griješili i zašto su se stvari dešavale kako su se dešavale. Odlučni smo da te greške ne ponovimo i ja sam apsolutno odlučan da se situacija nikada više ne pogorša do one mjere kako je to bilo prije 26 godina", zaključio je general Houdet.

(Klix)