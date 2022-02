Višković odgovorio Jeleni Trivić: Izabrali smo da spasavamo živote

"Izabrali smo da spasavamo živote ljudi i da niko ne izgubi život zbog nedostatka kiseonika", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković odgovarajući na poslaničko pitanje Јelene Trivić na današnjoj sjednici NSRS.

Izvor: Vlada Republike Srpske

"Rekli ste zdravlje ljudi na prvom mjestu. Da Vas hipotetički pitam, da ste se slučajno našli u ulozi predsjednika Vlade u momentu kada je bilo ugroženo hiljade života građana Srpske, zato što je presječen dotok kiseonika na način kakav se nigdje u svijetu ne radi. Šta biste Vi u tom momentu uradili, robovali procedurama ili spasavali živote?", upitao je premijer Trivićevu.

Istakao je da je siguran da bi spasavali živote.

"Јa sam kao predsjednik, zajedno sa Vladom, bio tu da spasavamo živote. Prije toga, iskoristili smo sve moguće mehanizme da pišemo, da molimo, da pozivamo na dogovor, da zatražimo samo 90 dana odgode primjene, kako bismo u međuvremenu to dešavali, i muk od institucije u čijoj je to bilo nadležnosti. Morali smo raditi što smo radili. Vidite čuda, u međuvremenu, ta ista firma koja je osporena od bivšeg ministra Stanislava Čađe, dobila je potrebna odobrenja od iste te Agencije za lijekove. Mi smo samo to tražili, dajte vremena da se to pitanje riješi. Toliko o tome", naveo je Višković.

Istakao je da su time spaseni životi ljudi, da niko ne izgubi život zbog nedostatka kiseonika.

"Da nije došao kiseonik u roku od sat vremena, koji je obezbijedila Vlada iz donacije, pacijenti bi izgubili svoje živote. Ali to vama ništa ne znači, izvinite, meni znači", poručio je Višković.

(MONDO/RTRS)