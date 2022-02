Crnadak u NSRS: Licemjerno je od Vlade da priča o interesu Srpske

Poslanik PDP-a Igor Crnadak na sjednici Narodne skupštine RS pozvao Vladu RS da prizna da je korupcija najveći problem Srpske.

Izvor: PDP

”Bar sada, kad je vlast SNSD-a stigla do svog kraja i kada predstoji utvrđivanje odgovornosti za sav kriminal iz prethodnog perioda, pokažite hrabrost i saopštite da je korupcija najveći problem Republike Srpske. Objavite spisak svih javnih nabavki tokom korone i pozovite ministra Lukača da se istraže svi krediti IRB-a koji se ne mogu naplatiti”, rekao je Crnadak.

On je naglasio da je Vlada “istakla neviđenu hitnost” usvajanja Prijedloga zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti po hitnom postupku, a pred poslanicima nema ni ministarke finansija da bar odgovori na politička pitanja poslanika.

“Ne može to umjesto nje raditi državni službenik. Odnos Vlade prema poslanicima, prema narodu, prema javnosti Republike Srpske je toliko katastrofalan da prevazilazi pitanje ovog zakona, odnosno nekoliko napisanih redova”, rekao je Crnadak.

On kaže da je isticanje brige o interesu Republike Srpske, kao razlog za donošenje zakona po hitnom postupku, od strane Vlade nevjerovatno licemjerno:

“Evo jedan primjer: prije nekoliko dana je potvrđena optužnica protiv bivšeg premijera Aleksandra Džombića, jer je IRB dao jednoj privatnoj firmi iz Zvornika kredit od 20 miliona KM, a za deset godina nije vraćena ni marka. Niko iz Vlade, ni premijer Višković, ni ministarka finansija, pa ni predsjednik skupštine Čibrilović, nije to pitanje problematizovao u posljednjih deset godina”, dodao je poslanik PDP-a.

Crnadak je pitao zašto se dopuna zakona radi baš sada i baš tako hitno.

“Vlada ne mora odgovoriti, može samo sačekati da se ovo izglasa, ali moja je dužnost da tražim odgovore. Mi ne možemo prihvatiti argument da Vlada brine o opštem interesu, zato što to nikada do sada nije pokazala. Zato što su premijer Višković i predsjednica Cvijanović u ovom domu obećali da će objaviti spisak svih „korona nabavki“, što nisu uradili, dok tužilaštva vode istrage i svi znaju da smo brutalno pokradeni u tom periodu. Do dan-danas nam ne daju taj spisak. Štite se pojedinci, štite se firme koje su pljačkali ovaj narod i štite se od strane Vlade. A onda nam Vlada kaže da nešto radi iz opšteg interesa. I da vjerujemo da je to istina i iz dobre namjere? Ne možemo vjerovati, jer su hiljadu puta potvrdili da im se vjerovati ne može”, istakao je Crnadak.

(MONDO)