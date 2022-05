Dodik: Arnautovića treba smijeniti zbog huškačkih izjava

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović zaslužuje da bude smijenjen, kazao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je dodao da je smjenu zaslužio "zbog hušačke izjave da je neprihvatljivo da se na izborima bira na osnovu etniciteta i entiteta".

"To je na fonu rušenja ustavnog poretka", dodao je.

Dodik je istakao da je to destruktivno za izborni proces, da je ta izjava na fonu deklaracije SDA koja kaže da neće biti eniteta nego samo jedinstvena BiH.

"Neće biti nikakve, ako budu insistirali na tome, ona već ne funkcioniše", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da je to antidejtonska, antiustavna izjava Arnautovića, da je to ono što govore Željko Komšić i Bakir Izetbegović, da se time govori da je CIK muslimanska.

"Zato se Hrvati bune, zato mi nećemo da prelazimo preko tih stvari", istakao je Dodik.

On je ukazao na potrebu da se provode zakon i Ustav, jer tamo se kaže da člana Predsjedništva bira Republike Srpska.

"Šta mene briga šta misli CIK, poslanici za Predstavnički dom biraju se u Republici Srpskoj. Ima da budu izabrani tako", naglasio je Dodik.

Prema ovakvim izjavama, smatra, očigledno će se ubrzati tok nestanka BiH.

"Javno protestujem protiv toga, to je neodgovorna izjava, to je huškačka izjava, antiustavna, antidejtonska", rekao je Dodik.

Srpski članovi CIK-a BiH, istakao je Dodik, nažalost su dio toga, te ne zna, dodaje, kako će se poslije mandata vratiti u svoje sredine.

Prema njegovim riječima, ne reagovati na takvu vrstu priče znači da prihvatate da se obezbijedi dominacija.

"Imamo s druge strane ljude koji kroz izborni proces hoće da sruše Ustav, ova izjava je to. Zaslužuje da bude smijenjen, direktno nepoštivanje zakona i Ustava. To ćemo i tražiti", naveo je Dodik.

On je ponovio da su u veoma složenim i kompleksnim okolnostima raspisani opšti izbori, ali da je veoma važno držati se procedura i rokova kako bi se izbjegle dodatne konfuzije o svim pitanjima.

Dodik je napomenuo da se čeka odluka o finansiranju izbora, te podsjetio da BiH nema usvojen budžet za ovu godinu, pa se nisu mogla ni planirati sredstva.

"Da li će se naći neke vanredne stavke koje je moguće koristiti, vidjećemo", rekao je Dodik.

(Srna)