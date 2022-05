Trivić: Sto maraka pred izbore je licemjerje, isplatite ih odmah, a ne u septembru

Novca u budžetu ima i da postoji stvarna želja da se pomogne stanovništvu, ovo bi bilo isplaćeno odmah, a već se zakasnilo jer je nešto ovakvo moglo da bude urađeno i prije mjesec dana. Novca ima!

Ovo je na Fejsbuk profilu objavila kandidat za Predsjednika RS Jelena Trivić, komentarišući Dodikovu najavu o jednokratnoj pomoći u vidu isplate od po 100 KM do kraja trećeg kvartala ove godine (septembra) mladima, borcima i penzionerima.

Ona podsjeća da je prije više od mjesec dana predložila sličnu mjeru ovoj koju je danas predložio Dodik.

“Ono što je sporno iz njegovog, tj. SNSD prijedloga je da se ova jednokratna pomoć isplati do kraja trećeg kvartala, što znači do kraja 9. mjeseca. Novca u budžetu ima i da postoji stvarna želja da se pomogne stanovništvu, ovo bi bilo isplaćeno odmah, a već se zakasnilo jer je nešto ovakvo moglo da bude urađeno i prije mjesec dana”, kazala je Trivićeva i dodala da novca ima.

“I tada prije mjesec dana sam rekla da narod treba preživeti do ljeta, a kako najavljuju podršku, i do jeseni. Sasvim je providno da će ta isplata biti netom pred izbore i to je ono što je poražavajuće i na šta moramo ukazati. Vlast sredstva ima i sada, a imala ih je i prije mjesec dana za ove potrebe”, navela je Jelena Trivić.

Ona dalje navodi da je samo od indirektnih poreza prikupljeno 538 miliona КM više u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na lani ili 22% više prihoda i to isključivo zbog velikog rasta cijena.

“Кatastrofalno je i licemjerno da se to ne učini odmah, već da se čekaju izbori. Uz to, sjetimo se odbijanja vlasti da poboljša status boračke populacije na posebnoj sjednici Narodne skupštine, o nivou penzija da ne govorimo, te odbijanje SNSD-a da ukinu akcize kojim bi gorivo bilo jeftinije za 40 feninga. Ovo je samo nastavak licemjerne politike kojom se narod pokušava zavarati”, zaključila je Jelena Trivić.

