Dodik: Ne nosim etiketu i nisam ničiji

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je on čovjek srpskog naroda i da sarađuje sa svima, ali da ima veoma pozitivno mišljenje o saradnji sa Rusijom o mnogim ekonomskim pitanjima.

"Ne nosim etiketu i nisam ničiji, čovjek sam ovog naroda i ove Republike i pokušavam da se borim za prava koja su ovdje data", rekao je Dodik za hrvatsku Novu TV.

Dodik je naveo da mu nije teško sarađivati ni s Amerikom, Velikom Britanijom, Njemačkom ili EU.

Za navode o proruskoj orijentisanosti je rekao da je "to danas popularno", te istakao da je on "čovjek srpskog naroda i da sarađuje sa svima".

S ruskim predsjednikom Vladimrom Putinom je, kaže, razgovarao o tome da se napravi gasovod koji bi bio poveznica s balkanskim tokom i da "Gasprom" preuzme operativne aktivnosti, ali je zbog trenutne situacije to sada u zastoju.

Dodik je naveo da je razgovarao i sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom koji mu je rekao da se radi na realizaciji te ideje. "Kako je važno da Hrvatska ima gasovod, tako je važno i za nas", smatra Dodik.

Pod sankcijama SAD i Velike Britanije mu, kaže, nije neugodno, već treba da bude njima, te je ukazao na bezobrazluk velikih koji smatraju da mogu da rade šta hoće sa malima.

Kada je riječ o njemačkim projektima, za koje se navodi da ih ta zemlja zaustavlja, Dodik je upitao da li je to sigurno, te rekao da se ode i provjeri na terenu.

"Ako misle da nisu potrebne `Siemensove` turbine u hidroelektrani na Trebišnjici onda okej, ima i drugih turbina. Nije to davanje, ugrađuju svoju opremu i nama daju kredit. Ako misle da će nas to prekinuti, neka zaustave to, ali definitivno. Imamo mi drugih turbina", ističe Dodik i dodaje da je to politička spekulacija.

Za navode o pripremi rezolucije njemačkog Bundestaga, Dodik je pomenuo izaslanika, mladića, kojem je porijeklo od Kotor Varoša, koji zagovora isto ono što zagovara i SDA. "On je došao ovdje i rekao da treba da se ukine vjera, kultura, nacionalni predznak, to nigdje ne ide", rekao je Dodik.

Na saopštenje Katoličke crkve da je od prijeratnih 220.000 Hrvata u Republici Srpskoj ostalo oko 15.000, Dodik je rekao da su svi u njegovo vrijeme mogli da se vrate.

On je naveo da je i prije rata bilo odlazaka, da je to prirodni tok koji su nažalost ubrzali ratni sukobi, ali je ukazao i na to da, kada se jednom ode u mjesto nacionalne dominacije, ne vraća često.

Dodik je rekao da nije kriva politika, kao i da je to riješio još kada je Ivo Josipović bio predsjednik i tada su njihovih ljudi tvrdili da nema nijedan institucionalni problem koji bi spriječio da se vrate Hrvati.

Na pitanje da li planira ići u Srebrenicu, Dodik je rekao da se bliži izborna kampanja i da će otići jer tamo ima snažan opštinski odbor, napomenuvši da je Srebrenica u Republici Srpskoj.

Što se tiče genocida, Dodik kaže da je to tema koja se uvijek pokušava reciklirati, da je o tome sve rečeno.

"Mislim da postoji ozbiljna manipulacija na tu temu. Da ne postoji manipulacija, ne bi se na tome insistiralo. Ako je nešto istina, vrlo je teško biti kreten, pa ne prihvatiti istinu", rekao je Dodik, te zaključio da je nevinih žrtava bilo na svim stranama, da je za vrijeme građanskog rata u BiH poginulo 23.000 Srba u Republici Srpskoj.

