Ističe rok: Prijave za glasanje na izborima izvan BiH do ponoći

Rok za podnošenje prijave birača za glasanje van BiH na predstojećim opštim izborima ističe u ponoć, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Do sada su nalog u aplikaciji za glasanje otvorila 77.773 lica, od kojih je kod 12.372 unos podataka u toku i svi imaju rok do ponoći da to završe, jer u suprotnom njihove prijave neće biti razmatrane.