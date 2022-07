Odluka Ustavnog suda objavljena u Službenom glasniku: Evo šta to znači za Banjaluku

Odluka Ustavnog suda, kojom se osporava Regulacioni plan dijela centralnog područja grada Banjaluke iz 2018. godine danas je i zvanično objavljena u Službenom glasniku.

Odluka Ustavnog suda, kojom se osporava Regluacioni plan dijela centralnog područja grada Banjaluke iz 2018. godine danas je i zvanično objavljena u Službenom glasniku, te predstavlja "meteor koji je pao na Banjaluku, ali i na cijelu Republiku Srpsku", rekao je gradonačelnik Stanivuković.

"Odluka djeluje na sve gradove, dakle, onaj dio ljudi, koji je platio oko 4 do 5 miliona KM za građevinske dozvole i svu potrebnu dokumentaciju, sada ne može graditi,"rekao je gradonačelnik.

Dodao je da sve to znači da 15 miliona KM prihoda na osnovu usvojenog regulacionog plana "nema" i da neće prihoda biti bar još godinu i po dana", dok se novi regulacioni plan ne usvoji.

"Ovo je potencijalno stotinu miliona KM tužbi prema Gradu. Iz nekih proceduralnih grešaka koje postoje, to se desilo. Ali napominjem da one postoje 17 godina, i to ne samo u našem gradu, nego i u cijeloj Republici Srpskoj. To je loša praksa", istakao je on.

Pozvao je predstavnike Ustavnog suda da se "zatvore u svoje kancelarije, gdje su i obarali Regulacioni plan iz 2018. godine, te da zakonski u potpunosti provjere i novu zgradu Ustavnog suda (gradi se na lokaciji tzv. Paskoline ciglane).

"Neka provjere ustavnosti i zakonitosti regulacionog plana gdje će je predviđena nova zgrada Ustavnog suda. Ako budu slijedili sve one tačke, odnosno nedostatke koje su naveli u ovoj odluci, nema regulacionog plana koji može da prođe sve zakontistosti i ustavnosti", rekao je on.

Komentarisao je gradonačelnik i koje su to stavke koje su oborile Regulacioni plan.

"Plan je oboren zbog proceduralnih grešaka, kao što je ona da nije naveden rok izrade plana, do onih da jeste utvrđeno kad će biti javni uvid, ali da nisu obaviješteni građani da tu mogu dobiti sve potrebne i dodatne informacije za regulacioni plan", rekao je on.

Poručio je kako su to sve "sitnice koje ne mijenjaju suštinu regulacionog plana, te da je Ustavni sud trebao ići sa preporukom da se te sitnice otklone u budućnosti".

"Dakle, ako Ustavni sud zadrži svoju principijelnost, onda nema ustavnog regulacionog plana. Ja za ovo nisam odgovoran, ali osjećam odgovornost. Ali ponavljam, regulacioni plan nisu oborili zato što je negdje bilo 4 ili pet spratova više, nego zbog zapete ili zareza", rekao je gradonačelnik Stanivuković.

Poručio je kako isti ovaj regulacioni plan može biti usvojen za godinu i po, kada se uklone prodeduralne sitnice, zbog kojih je isti oboren.

Gradonačelnik je poručio da ga najviše boli činjenica da je izgradnja Centralnog spomen-obilježja upitna ove godine.

"Nadao sam se da se ne odnosi na cijeli regulacioni plan i da ćemo moći da gradimo Centralno spomen – obilježje. Vjerovao sam da ćemo na 30 godina postojanja Republike Srpske moći da ga gradimo. Sada više ne znam da li će to biti moguće ove godine", poručio je gradonačelnik.

Podsjećamo, odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju, objavio je Ustavni sud RS. Odluka se odnosi na dio grada u Ulici Sime Šolaje gdje su prije nekoliko dana trajali protesti građana zbog gradnje pristupnog puta za gradilište nebodera "Cinema Tower" koji niče na mjestu nekadašnjeg kina "Kozara".