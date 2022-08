"Nije privatizacija nego dokapitalizacija Ljubije" tvrde iz ministarstva

Ruda je bogatstvo i opšte dobro u svojini Republike Srpske i ona se ne prodaje, jer nije riječ o privatizaciji nego o dokapitalizaciji Rudnika željezne rude "Ljubija", poručili su iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Izvor: Youtube/printScreen

Pomoćnik ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Slavica Bogdanović, reagujući na optužbe opozicije da je vlast prodala i predala RŽR "Ljubija" nepoznatom investitoru, istakla je da glasine i stavovi pojedinih opozicionih lidera ne stoje.

"Ruda se ne prodaje, ruda je bogatstvo i opšte dobro u svojini Republike Srpske. Ako ga koristi treće lice, onda mora imati dozvolu od nadležnih organa Republike Srpske“, rekla je Bogdanovićeva Srni.

Ona je napomenula da investitor nije "virtuelna firma", kako pojedini tvrde, već američko-kanadska kompanija koja će donijeti svježi kapital, odnosno novac u RŽR.

"To ne ide u budžet, to ide na račun akcionarskog društva, to je svježa investicija, svježi kapital koji će za posljedicu imati jačanje tog akcionarskog društva kao samostalnog privrednog subjekta, a istovremeno jačanje njegove uloge kao suosnivača zajedničkog preduzeća `Arselor Mital` Prijedor“, pojasnila je Bogdanovićeva.

Ona je napomenula da su zaštićeni mali akcionari koji imaju pravo prečeg kupca, te da bi, ukoliko dođe do realizacije dokapitalizacije, ovaj gigant nakon tri decenije počeo sa proizvodnjom i eksploatacijom rude.

(Srna)