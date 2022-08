Vukanović za Mondo: Ako izgubim na izborima, ništa od ženidbe

Nebojša Vukanović, lider liste „Za pravdu i red“ i kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Srpke za Mondo je otkrio planove za predstojeću izbornu kampanju.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Vukanović kaže da će izborna kampanja ove stranke biti skromna. Baziraće se na političke skupove širom Srpske i društvene mreže, prvenstveno Jutjub, kao kanal koji mu donosi najviše pregleda.

„Iza nas nikad nije stajao neki krupan kapital. Nikada nismo imali neke sponzore i finansijere. Naša kampanja će biti bez ijednog bilborda, spotova i TV reklama. Ići ćemo sa narodom od mjesta do mjesta, razgovaraćemo, stati na trg i dijeliti flajere i reklamne materijale – upaljače, majice i slično. Imaćemo nekoliko trebina i baziraćemo se na društvene mreže i Jutjub gdje mi imamo apsolutnu dominaciju. Zanimljiva činjenica je da sam u posljednjih mjesec dana imao preko dva miliona pregleda na Jutjubu“.

Što se tiče oglašavanja na javnom servisu, napominje da „zbog revolta“ neće koristiti prostor za izborni spot na koji ima pravo.

„Četiri godine nisam bio RTRS-u, niti su me zvali za izjave. U znak revolta nisam želio da iskoristim bijedna tri minuta (za predstavljanje političkih subjekata) koja su me zapala u izbornij kampanji. Predstavljaću se na BHRT-u jer su me i prije zvali. Međutim, RTRS ima pravo da nam da minut dnevno, i to ćemo da iskoristimo za neke prilike. Svakako se nadamo prilikama za razgovore i TV duele. Ono što se bude moralo plaćati, nemamo mogućnosti“, navodi Vukanović.

Kao jedan od najaktivnijih poslanika Narodne skupštine, često završi udaljen sa sjednice, a njegove replike postanu hit na društvenim mrežama.

„Lista za pravdu i red je dobrim dijelom već odradila kapanju. Prije svega, kroz rad odbornika kluba stranke u Trebinju i mene kao poslanika u Narodnoj skupštini Srpske. Mislim da nas javnost prepoznaje kao beskompromisne borce protiv režima. Svakome ko je iskreno opozicionar i kome je stalo da se stvari mijenjaju iz korijena, već je sada jasno da smo mi garanti koji neće praštati sklapati pakt sa režimom. Slobodni smo i sposobni da iznesemo krupne i sistemske promjene u društvu“, poručuje Vukanović.

Dodao je da će pružiti podršku kandidatima opozicije Mirku Šaroviću i Jeleni Trivić,a zauzvrat očekuje korektnu saradnju u kampanji.

Komentarišući lidere DNS-a i SP-a Nenada Nešića i Gorana Selaka, Vukanović tvrdi da su "igrači vladajuće partije iako se predstavljaju opoziciono".

„Vrijeme je pokazalo da sam sve bio u pravu za Nešića i Selaka. Njih dvojica glume neutralnost, a bliski su vlastima. Pogotovo Nešić. On pokušava napraviti što veću štetu opoziciji i igra prljavu igru za režim. Mislim da će biti najveći gubitnik na izborima. Selak ide da osvoji koji mandat i da se prikloni onim koji pobijede na izborima“.

Na kraju, poručio je da se nada pobjedi jer u suprotnom „je gotov“.

„Ako ne prođem u oktobru gotov sam. Ako prođem možda se i oženim, a ljudi se sažale pa me zaokruže“, našalio se Vukanović komentarišući očekivanja za predstojeće izbore.

Izborna kampanja u BiH zvanično počinje u petak 2. septembra, kada startuje period od 30 dana tokom kojih je dozvoljeno emitovanje plaćenog političkog oglašavanja, kao i neposrednog obraćanja kandidata. Završava se kada nastupi izborna tišina – 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta.

(MONDO)