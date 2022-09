Šarović svjedočio na RTRS: "Ja sam završio u zatvoru, a Dodik je postao miljenik stranaca"

Predsjednik SDS Mirko Šarović gostovao je u emisiji RTRS „Svjedočenje“, gdje je govorio o ratu i odbrani Republike Srpske tokom i nakon rata, te o turbulentnim godinama neprestanih pritisaka na vlast u Republici Srpskoj.

Izvor: Vedran Ševčuk - Mondo

"Ucjenjivali su me i nudili sve i svašta, da pristanem da se vojska centralizuje na nivo BiH, ali ja sam rekao: „Ja sam pred Bogom čist i nikada neću potpisati“. Poslužili su me čajem i ponudili da prihvatim ono što mi nude ili ću biti smijenjen u roku od 24 časa. Nisam prihvatio, bio sam smijenjen, hapšen i proganjan. Ja nisam prihvatio Ešdaunove prijedloge, ali Dodik jeste i on je postao njihov miljenik, a ja završio u zatvoru", ispričao je Šarović.

Kaže da je tada imao informacije da se sprema njegovo hapšenje, ali da se nije bojao, jer je znao da su istina i pravda na njegovoj stani

"Koštunica me upozoravao da ostanem u Srbiji ali ja nisam imao čega da se bojim. Namamili su me uz pomoć Tobi Robinson, uhapsili me i odveli u Doboj u istražni zatvor najgore moguće vrste. Izdržao sam godinu dana, a onda su vodili još jedan proces. Na teret su mi stavljali sve i svašta...Oslobođen sam kasnije svih optužbi ali propatila je moja porodica i neke stvari se ne mogu nadoknaditi", kazao je Šarović.

"Ni posle toga nisu me ostavili na miru. Privodili su me, upadali u kuću sa 40 oklopnih vozila. Opservirali su me mjesecima, pratili porodicu i onda upali u kući i čak iz novčanika supruge uzeli svaku „banku“. Blokirali sve račune i ostavili nas tako. Po šest sati su me islijeđivali. Neki ljudi koji su danas u MUP-u imali su tada jednu nečasnu ulogu ali i ja sam i tu bio dosljedan i nisu uspjeli da me slome. Tu su bili predstavnici CIA-e, NATO-a, tadašnje obavještajne službe...Neki ljudi su i danas u MUP-u, bježe na drugu stranu kada me vide".

Govoreći o odluci Vesterdopa da smijeni tada legalno izabranog predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena, Šarović je istakao da je postala jasna namjera i plan za uništenje SDS.

"Oni su promovisali Dodika na zgarištu SDS. Dodik je tu samo gledao svoj interes. Da preuzme vladu. Mi smo smatrali da je to velika sramota, odreći se od naroda izabranog predstavnika je izdaja naroda. A nudili su mi sve i svašta", tvrdi Šarović.

"Kada sam bio kod (Slobodana) Miloševića, njegovi ljudi su napisali da se odriču Milorada Dodika, da je izdajnik. Taj papir je u svoj sef stavio upravo Milošević".

Šarović navodi da je svojom ličnom žrtvom pokazao sam da su mi interesi Republike Srpske iznad ličnih interesa.

"Upravo to mi je najbolja preporuka i garancija da ću u Sarajevu, kao član Predsjedništva BiH braniti interese Republike Srpske i da me ne mogu zaplašiti i ucijeniti bilo čime", poručio je Šarović.