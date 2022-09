Dodik najavio da sutra počinje isplata od 750 KM nezaposlenim roditeljima

Srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da od sutra počinje isplata od 750 KM nezaposlenim roditeljima sa četvoro ili više djece.

Izvor: Shutterstock

Dodik je na svom Tviter naklogu napisao da će se mjesečna isplata vršiti do kraja godine

"Izmjenom zakona do kraja godine, u narednim godinama to će biti materijalno davanje s plaćenim porezima i doprinosima. To znači da će imati i uplatu penzionog staža", napisao je on.

Сутра почиње исплата помоћи од 750 КМ мјесечно до краја године незапосленим родитељимa са четворо и више дјеце. Измјеном закона до краја године, у наредним годинама то ће бити материјално давање с плаћеним порезима и доприносима. То значи да ће имати и уплату пензионог стажа. — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 19, 2022

Podsjećamo, na sjednici Narodne skupštine RS odlučeno je da če navedeni iznos prvo biti isplaćen kao jednokratna pomoć ovim porodicama, a u roku od 60 dana i zakonski regulisan kao trajna kategorija mjesečnog primanja.