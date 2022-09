Šarović o sastanku u Moskvi: Predizborno slikanje

"Posjeta Milorada Dodika predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu nije dala očekivane rezultate Republici Srpskoj", rekao je Mirko Šarović, predsjednik SDS.

Izvor: SDS

"Jasno je da je ovo samo bio pokušaj Dodika da podigne poljuljani rejting", kao kandidat na izborima, kazao je danas Mirko Šarović, predsjednik SDS na pres konferenciji u Istočnom Novom Sarajevu.

On navodi da se iz objavljenog transkripta ovog susreta vidi ništa od najavljenog nije bilo, ni elektrana, ni gasovoda niti drugih energetskih projekata

"Vidimo da je to samo Dodikovo predizborno slikanje. Što se Putinovog očekivanja da pobijede patriotske snage tiče, tu ne vidim ništa sporno, jer očigledno da patriote ne mogu da budu oni koji kradu vlastitu zemlju, koji su je zadužili, opljačkali, uništili ekonomiju i izolovali“, istakao je Šarović.

Komentarišući Dodikovu izjavu da je za Republiku Srpsku Rusija prijatelj broj jedan on je istakao da to ne stoji.

„Za Republiku Srpsku prijatelj broj jedan je Srbija i zbog podrške i pomoći i svih drugih stvari koje je trebao Dodik da ima na umu“, rekao je Šarović.

Šarović kaže da Dodik omalovažava podršku Srbije našim opštinama i gradovima.

„Dodik kaže da mi izvlačimo novac iz Srbije i da ćemo izvlačiti još više?! Na podršku i pomoć od Srbije on treba da gleda sa mnogo većim poštovanjem obzirom na enormno visoku podršku koju nam daje Srbija i iza koje stoji predsjednik Aleksandar Vučić, pri tome lišavajući se sredstava građana Srbije davajući ih Republici Srpskoj“, naveo je Šarović.

Upitan da prokomentariše to što se misija Altea, o kojoj je bilo puno govora prije sastanak Dodika i Putina u transkriptu i ne pominje, Šarović je rekao je po tome očigledno da je ovaj susret trajao veoma kratko.

„Jasno je da je taj razgovor trajao svega nekoliko minuta. Iz svega toga se vidi da je to bio susret više da se slika i da se zabilježi da je bio kod predsjednika Rusije i da se to u javnosti predstavi kao veliko uspjeh“, naveo je Šarović.

On smatra da je pitanje misije Aleta veoma važno i da to jeste vitalni nacionalni interes i pitanje za NSRS i za neke druge institucije gdje se donosi odluka kako će glasati srpski član Predsjedništva BiH.

„Dodik je prebrzo i prije nekoliko mjeseci vjerovatno nekome obećavajući rekao da će podržati Alteu, a prije toga je sasvim jasno kaza da je on neće podržati. Sve to me asocira da iza svega stoji neko obećanje jer on je inače sklon da mijenja mišljenja i daje obećanja. To je pitanje oko kojeg se pregovara i koje ima više segmenata. Prije svega zahtjeva pregovore unutar Predsjedništva BiH, a tek onda na drugim adresama. Znači o tom pitanu ne treba prvo da se razgovara ni sa Briselom ni Londonom ni Moskvom, nego unutar BiH“, smatra Šarović.

Prvo je potrebno, kaže on, da vidimo da li je u našem interesu produženje mandata ove misije, pojasnio je Šarović.

On je istakao da je Dodikov susret sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, na dan kada je Milanović u Jajcu obilježavao progon i etničko čišćenje Srba neoprostiva greška.

„Da ga ugosti na dan proslave akcije Mestrala u kojoj je toliko Srba ubijeno i protjerano sa svojih ognjišta je neoprostivo. Time je ogoljena uloga Dodika i biranja njegovih strateških partnera“, napomenuo je Šarović.

Ističe da je Dodik, kada je bilo vrijeme za to, sa Milovanovićem trebao da priča o ključnim problemima koje imamo sa Hrvatskom, a prije svega kada je u pitanju izgradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

„Ako je za Dodika Pelješki most bio vitalni nacionalni interes Srba, onda je zauzvrat trebao tražiti da se odlagalište nuklearnog otpada ne gradi na granici sa nama, ili razgovarati o mostu u Gradišci i njegovom spajanju sa autoputem koji prolazi kroz Hrvatsku“, poručio je Šarović.