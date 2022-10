Dodik u Beogradu pričao o ekonomiji RS: Imamo nizak javni dug, a to čak ne spori ni opozicija

Republika Srpska danas je ekonomski stabilna, ima stabilan budžet, izvršava sve obaveze i nema izazova koji bi mogli da ugroze njeno funkcionisanje u kraćem ili srednjem roku, i u vrijeme globalne nestabilnosti pokazuje elemente stabilnosti.

Ističući da je u Beograd došao da održi konferenciju za novinare, kako bi prekinuo sa spekulacijama o Republici Srpskoj, Dodik je obavijestio medije u Srbiji da Srpska danas ima 1.170.000 stanovnika, BDP iznosi 12,5 milijardi KM ili 6,25 miliona evra, te da bilježi stalni rast proizvodnje.

Za proteklih sedam do deset godina pokrivenost uvoza izvozom sa 35 odsto podignuta je na 80 procenata, naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je prosječna neto plata u Srpskoj 556 evra i ima tendenciju rasta, a inflacija oko 11 odsto za period januar-avgust ove godine, pri čemu raste iznos plata, pa su u avgustu uvećane za 10 odsto, a linearnom isplatom u septembru po 100 maraka uravnotežen je odnos između najviših i najnižih plata.

On je istakao da je Republika Srpska nisko zadužena, a ima i najveći broj zaposlenih ikada, povećala je broj zaposlenih za 40.000 i osjeća se potreba za novim radnicima u raznim oblastima, poput građevinske.

"Ukupan javni dug iznosi 43,7 procijenjenog BDP-a za 2022. godinu, pri čemu su najveći dio stari dugovi do 1991. godine, a stanje javnog duga, koji se odnosi samo na javne institucije, kao što je budžet opština i fondovi iznosi 36,6 odsto. To govori da je Republika Srpska nisko zadužena, a najbolje o tome da je to priznato govori činjenica da u predizbornoj kampanji opozicije javni dug nije bio tema", rekao je Dodik.