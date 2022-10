Arnautović: Teoretski, mogućnost poništavanja izbora postoji

"Kakvo je pravo povrijeđeno SNSD ili bilo koje druge stranke naredbom CIK da se pravilno utvrde izborni rezultati?"

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović kaže da CIK nije spor i da brojanje ide u skladu s planom.

"Postavlja se pitanje kakvo je pravo povrijeđeno SNSD ili bilo koje druge stranke naredbom CIK da se pravilno utvrde izborni rezultati", kaže Arnautović.

Ističe da u CIK nisu svi bili saglasni da se krene sa ponovnim brojanjem glasova.

"Gospodin Vlado Rogić je bio i protiv odluke o raspisivanju izbora. Njegovo je tumačenje da nije trebalo ni raspisati izbore", dodaje on.

Tvrdi da nema nikakve tromosti u brojanju rezultata.

"To je sve u skladu sa vremenskim planom i zakonom. Naš je rok 22. oktobar da utvrdimo rezultate", ističe.

O potezu Tužilaštva BiH da provjeri članove CIK BiH Srđan Traljić, predstavnik Transparensi Internešnala kaže:

“CIK apsolutno ima pravo da radi sve ove radnje u smislu ponovnog brojanja glasova tako da osuđujemo svaku vrstu pritiska, političkog i svakog drugog, na njih. Što se tiče tužilaštva BiH meni to više izgleda kao nekakve tehničke radnje s obzirom da svako može da podnese krivičnu prijavu, a Tužilaštvo je dužno da provjeri navode iz prijave”.

Traljić naglašava da je važno da CIK ispita i utvrdi sve navode koji su uznemirili javnost i urušili povjerenje građana u izborni proces.

"Prema ovome što izlazi u javnost, utvrdilo se da se kradu glasovi na zapisnicima. Definitivno je ovo važan korak da se utvrde tačni rezultati. A drugi je korak ono što se radilo u Srebrenici i Doboju kad smo imali poništene izbore, a to su grafološka skeniranja potpisa. Apsolutno dajemo podršku CIK u ovom procesu", kaže Traljić.

Na pitanje hoće li CIK poništiti izbore u Republici Srpskoj, Arnautović je dao jasan odgovor.

"Razmotrićemo sva pitanja koja zakon nudi. Teoretski, zakon je to predvidio. Ako je na biračkom mjestu tokom glasanja ili tokom prebrojavanja glasova došlo do takvih nepravilnosti koje utiču na rezultate izbora onda je CIK dužan da to poništi. U svakom slučaju to će pitanje biti raspravljeno", kaže Arnautović, prenosi Federalna.ba.

Postoji 14 pojavnih oblika mogućih izbornih prevara

"Od bugarskog voza… svašta se može desiti. Šta se desilo konkretno kod nas, to je proces koji se usklađuje. U Glavnom centru svaki sto ima pet brojača. Oni čine kao neki birački odbor, dakle rade njihov posao, popravljaju ono što su oni trebali uraditi. Vrši se ogroman pritisak na državnu instituciju", naglašava on.

Arnautović kaže i da jako dobro razumije izmjene Izbornog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.

"Ne podržavam ih u cjelosti i to sam visokom predstavniku i kazao. Ovim izmjenama mi kao organ se uvodimo u jednu dosta problematičnu situaciju. On je od gotovine napravio veresiju", naglašava.

"Nismo za to da OHR nameće izmjene Izbornog zakona", zaključio je Traljić.

(MONDO/Federalna.ba)