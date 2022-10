Hadžifejzović odgovorio na tvrdnje da je pozvao na ubistvo Milorada Dodika

Senad Hadžifejzović oglasio se na svom Facebook profilu povodom tvrdnji da je u svojoj emisiji pozvao na ubistvo Milorada Dodika.

Izvor: Face TV/YouTube

Njegov status prenosimo u cjelosti:

"Poštovane kolege, novinari, zahtijevam od vas da ovo moje pismo, stav, odgovor , objavite u cjelosti, bez vašeg redigovanja, skraćivanja i lektorisanja.

Ovo je moj autorski odgovor i zahtijevam da bude prenesen ovako kako ga pišem,sa malim,velikim slovima, u originalu, i u redovima koji slijede. Hvala.

Odgovor Drašku Dodikovom.

Ti, Draško Dodikov i tvoj Draško Dodik, i Dodikov brat u bolesti ,Bakir Draško, vi ste RAK ovog društva.

I Draško Čović je RAK.

I, imamo još RAK-onja.

Naša zemlja ima RAK- vas. Metastaza.

Imamo karcinom, strano tijelo.

Hemo-kemoterapija protiv RAK-a je Istina.

Istina je da sam rekao:SMIJENI,SMIRI, UMIRI.

To čuje, to je jasno svakom ko čak ima i RAK.

Nisam rekao UBIJE.

Pozivam sve Audio Ton Doktor Majstore Svijeta da utvrde, daju dijagnozu da RAK glumi da ima rak slušnog organa, uha. I da ne glumi da nema mozak.

RAK razara i nedjeljom. Niko ne radi nedjeljom, osim RAKA.

Pravno kazano, RAK prejudicira odluku nedjeljom.

Novinarski rečeno, RAK presuđuje nedjeljom.

RAK je presudio: Ukinut ćemo Face!

Citiram Dodik Draška: " Protiv Face-a rigorozne mjere...skraćen postupak....najveća moguća novčana kazna i suspenzija programa i oduzimanje tv licence..

Draško Dodik Bakir Čović Inkvizicija.

No pasaran! Nećete proći!

Ni u ratu nisam rekao UBITI, a ni u miru.

No, istinom treba UBITI laži.

DaBogda svaki Draško živio 100 godina i doživio ubijanje istinom.

Moje ime je Senad Hadžifejzović, 2024.godine biće tačno 50 godina od kada je objavljen moj prvi tekst u jednoj velikoj novini. Imao sam samo 12 godina.

Inače imam 33 godine, ranije sam imao i manje.

Draškali su me, draškao sam ih, to je usud, sudbina novinara. To je moj, naš posao.

Draškat ću ih dok sam živ.

Dok me,ako ne UBIJU.

Nisam rekao UBITI.

Nikada u životu nisam rekao UBITI.

Cijeli život govorim javno, uživo,UMIRITI.

Ne izvinjavam se, jebite se Draško Dodik Bakir Dragan Ostali.

SMIJENI,SMIRI, UMIRI.

Senad Hadzifejzovic".

Podsjećamo, brojne osude iz Republike Srpske upućene su Hadžifejzoviću nakon što je objavljeno da je u toku emisije pozvao na Dodikovo ubistvo.

RAK je najavio rigorozne mjere protiv Fejs televizije, čiji je Hadžifejzović vlasnik i direktor.

(Mondo)