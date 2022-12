VAN PAMETI - kažu u PDP: Vlado Đajić na žurci najavio Sandru Afriku i dozvolio da se zakasni na posao u UKC RS (VIDEO)

Na novogodišnjem slavlju radnika Univerzitetsko kliničkog centra RS (UKC RS) generalni direktor Vlado Đajić je održao govor, pohvalio ustanovu i radnike, a na kraju poručio da mogu malo i da zakasne na posao ujutru.

Izvor: Screenshot

Ovo se nije svidjelo lideru PDP-a Branislavu Borenoviću koji je jutros reagovao saoštenjem u kojem kažeda smo se ove godine "svega nagledali", ali da direktor najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Univerzitetsko-kliničkog centra, kaže zaposlenima da je "opravdano kašnjenje na posao da bi slušali neku Sandru Afriku, to je već šokantno i van svake pameti".

Evo šta je rekao Đajić.

"Da direktor bilo koje javne ustanove opravdava i poziva na kašnjenje na posao iz razloga iz kojeg direktor UKC-a to radi, bilo bi pogrešno, ali kada to govori direktor ustanove u kojoj se liječe ljudi, to već prelazi svaku mjeru", komentarsiao je Borenović.