Stanivuković poručio Vukanoviću: Kandiduj se za gradonačenika Trebinja frajerčino, pa onda kritikuj!

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke ocijenio je kao klevete sve ono za šta ga optužuje Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, koji je danas u Okužnom javnom tužilaštvu predao krivičnu prijavu protiv njega.

Stanivuković je rekao da nije normalno da Vukanoviću niko ne valja od opozicije, te da "zbog toga treba da preispita sam sebe".

"Čovjek koji je posvađan sa cijelim svijetom, vjerovatno bi sebe trebao da ispita. Nije valjao Crnadak, Šarović, Miličević... Evo došao sam i ja na red. Ako samo ti valjaš i ako si ispravan, onda sebe treba da ispitaš. To su klevete. Suzdržavam se od te vrste borbe. Cilj u politici nije biti prvi u opoziciji. Cilj je biti vlast i praviti promjene i rezultate", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je oštro poručio da se Vukanović treba kandidovati za "gradonačelnika Trebinja ako smije".

"Udario je u ispravne i čestite ljude. Nije fer. Kritikuje Banjaluku za iste stvari, a ne dira druge opozicione načelnike sa istim problemima. Što se ne kandiduje u Trebinju. Kandiduj se za gradonačelnika Trebinja, frajerčino, pokaži kako se vodi, pa ću ti ja dati da vodiš Banjaluku. Kiosk nisi poveo, a pričaš kako se vodi grad", rekao je Stanivuković danas na pres konferenciji.

Dodao je da u Vukanovićeve tvrdnje o finansiranju izgradnje dvorane nisu tačne, te da će odluka o kreditu biti na dnevnom redu sjednice Skupštine grada.

"On je jedini kojem smeta Đoković i kome smeta turnir. Pozivam ga da u aprilu prošeta i vidi dvoranu, Park 'Mladen Stojanović', kad se procijenjuje da će radovi biti gotovi. Usvojen je grant za održavanje turnira. Svaki budžet ovog svijeta ima grantove. To su paušalne tvrdnje. One djeluju kod ljudi koji nemaju vremena da sve isprate i koji se ne razumiju u procedure. Odluka će biti usvojena u Skupštini grada i dvorana je skladu je sa Regulacionim planom. Njim je predviđena kongresna dvorana, a mi gradimo sportsku", rekao je on.

Napomenuo je da je Banjaluka povećala finansijsko učešće u turniru, jer sva infrastruktura ostaje u Banjaluci.

"Pozivam Vukanovića da u ponedjeljak u 12 časova dođe na pres kada ćemo napraviti cjelokupnu prezentaciju", poručio je on.

Podsjećamo, Vukanović je danas, kako je prethodno najavio, podnio krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Banjaluke zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te i upravljanja budžetom i imovinom Grada Banjaluka.

