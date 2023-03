Stanivuković najavio: Besplatan priključak za vodu za svako domaćinstvo

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da je u pripremi nova odluka kojom će priključak za vodu za svako domaćinstvo biti potpuno besplatan.

"To znači da na mjestu gdje gradimo vodovod ili gdje ćemo graditi, priključak za vodu za svaku kuću, domaćinstvo i porodicu biće besplatan i to je ušteda po toj istoj porodici blizu hiljadu KM, što mnogo znači. To znamo iz iskustva, jer se susrećemo svaki dan s tim", poručio je gradonačelnik.

Kako ističe, to neće biti jedina olakšica.

"Hiljade nelegalnih priključaka koji postoje u gradu, jer naši građani nisu bili u stanju to da plate, mi smo spremni da idemo retroaktivno i da za njih to platimo", kazao je on.

U ovoj i u narednoj godini, prema njegovim riječima u planu je izgradnja vodovoda vrijednosti preko 30 miliona KM.

"To je na hiljade, hiljade domaćinstava koji će dobiti vodu, ali i besplatan priključak od svog grada. Srećan sam što na Svjetski dan voda mogu da kažem ove lijepe vijesti", kazao je gradonačelnik.

U narednom periodu slijede aktivnosti u vezi sa pripremom odluke, a o svim procedurama, kako ističe, sugrađani će biti na vrijeme obaviješteni.

"Srećan sam i ponosan što naša Banja Luka ide prema naprijed i naravno mi zajedno sa njom", zaključio je Stanivuković.

