Dodik odlučan: Otkrio šta će se desiti ako Ustavni sud BiH ne ukine najnoviju odluku

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da će već sutra popodne, ako Ustavni sud BiH ne ukine svoju najnoviju odluku, biti zakazana sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti donesen zakon o prestanku važenja i objavljivanja odluka tog suda u Srpskoj.

"Mi ćemo taj zakon donijeti veoma brzo, bez ikakvih problema, možda već u utorak (27. juna) i nastaviti našu dalje političku borbu", rekao je Dodik

Dodik je istakao da ovo nije antidejtonsko ponašanje nego da Srpska želi da se stvar vrati u okvire Dejtona i Ustava.

"Ne može Srpska prihvatiti da njenu sudbinu određuje ratni predsjednik SDA (koji je sudija Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman) i poratni potpredsjednik te partije (sudija Seada Palavrić) koji su eksponirani članovi Islamske zajednice i da nama nemeću rješenja o BiH. Bilo bi sasvim glupo očekivati da se mi ponašamo servilno prema tome, kao što je glupo da neko od Kristijana Šmita pokušava napraviti neku ličnost koja uopšte ne postoji", rekao je Dodik.

Dodik je izjavio da je očigledno da strani intervencionizam, koji je rehabilitovan u posljednjih godinu do dvije dana, više nanosi štete BiH.

"Očigledno je da je prošlo vrijeme da neki, koji imaju svoja pamćenja iz mladalačkih dana kao što je ambasador (SAD u BiH Majkl) Marfi, mogu da udarcom šakom od sto nekoga prestraše. Vraćajući taj metod na sto, apsolutno su pogriješili i stavili BiH u vrtlog u kome će ona veoma teško naći izlaz", naglasio je Dodik.

Vjerujući u svoju silu, Dodik kaže da oni pokušavaju i dalje da se ponašaju na način nametanja.

"Najveću štetu za BiH čini međunarodni intervencionizam koji je duže od deceniju oslikavan u liku visokih predstavnika. Ti visoki predstavnici su mogli da kreiraju, a najviše Pedi Ešdaun, prokletnik, koji je nametnuo stil ponašanja koji je išao k tome da degradira Republiku Srpsku u cjelini", rekao je Dodik.

Nakon toga, dodao je on, kada se dogodio otpor visokom predstavniku i kada je shvatio da nema više energiju, snagu i legitimet da djeluje - onda su se vratili u Ustavni sud gdje su bošnjačke sudije sa strancima kreirali odluke koje su razvalile ustavni poredak.

"Tamo sjede tri stranca i dvoje muslimanskih sudija. Jedan od njih je Ćeman koji je u toku ratu bio predsjednik SDA, mijenjajući Aliju Iztebegovića koji je tada bio član Predsjedništva neke BiH koju je samo on predstavljao. Kasnije je izabrana Seada Palavrić koja je, prije nego što je otišla u Ustavni sud, bila potpredsjednik SDA, eksponirani član muslimanske zajednice jednako i kao Ćeman. Oni su zajedno sa tri stranca kreirali sve te odluke u Ustavnom sudu koje su razvalile ustavni poredak, računajući da iza njih stoji sila koja će nametnuti volju svima nama da se ponašamo onako kako oni žele", naglasio je Dodik.

On je ukazao na to da je taj Ustavni sud pravio svoja pravila, ne uvažavajući osnovne elemente Ustava BiH, a to je da se odlučuje konsenzusom, da se tri konstutivna naroda ravnopravna i dva entiteta i da mehanizam odlučivanja mora da prati takvu strukturu u svim organima, pa i u Ustavnom sudu.

"Međutim, oni su to isključili svojim navodnim pravilima i nametnuli da je od devet sudija u tom sudu pet većina, a to su ova dva člana SDA (predsjednik i potpredsjednik SDA koji su postali sudije Ustavnog suda u različitim vremenima), te stranci koji su od stranog faktora motivisani da djeluju zajedno. Nije teško utvrditi koliko je odluka doneseno preglasavanjem prema principu dva sudija muslimana i tri stranca koje su nametane po različitim osnovama", rekao je Dodik.

On je istakao da se oni uzdaju u odredbu koja govori da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda krivično djelo i pokušavaju da se komforno ponašaju, očekujući da će iza toga stupiti na scenu organi koji će svakog onog ko drži do ustavnosti, do zdravog razuma, pravičnosti, Republike Srpske i odbrane njenog prava - strpati u zatvor na dugogodišnje kazne.

"Zato sada vidimo histeriju u Federaciji koja poziva da se svi mi zatvorimo, procesuiramo, a pogotovo ja, jer otkuda meni pravo da se ja suprotstavljam", istakao je Dodik.

U takvim okolnostima, pojasnio je on, Ustavni sud je donio pravila koja su samo njima bila dovoljna i sam ih je nametao.

"Degradio je činjenicu da srpski narod treba da bude prisutan u odlukama, oni su to sveli samo na prisustvo i tako napravili od sudija iz Republike Srpske ikebane u Ustavnom sudu koje nisu uticale na odluke", rekao je Dodik i istakao da gotovo da nema nijedne odluke tog suda u korist Srpske, ne na navijački način, nego kao objektivan pristup rješavanju.

Ustavni sud BiH saopštio je početkom ove sedmice da je izbrisao odredbu u Pravilu o svom radu o odgađanju sjednice ako ne prisustvuje najmanje jedan sudija koga je izabrala Narodna skupština Republike Srpske.

Predstavnici vlasti Republike zatražili su u utorak, 20. juna, da Ustavni sud BiH do sutra ukine tu odluku o izmjeni Pravila ovog suda i vrati je na odluku od prije.

"Tražimo da do petka u 12.00 časova poništi svoju odluku i vrati je na odluku od prije. Tražimo da donese odluku da neće odlučivati po bilo kojem pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH", rekao je Dodik nakon sastanka sa predstavnicima institucija Srpske i liderima partija.

