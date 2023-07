Bivši načelnik opštine Jezero oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja

U drugostepenom krivičnom predmetu protiv bivšeg načelnika opštine Jezero, Dušana Šajina (51), koji je bio optužen za zloupotrebu službenog položaja, donesena je konačna presuda kojom je Šajin oslobođen optužbi.

Izvor: YouTube/Screenshoot

Naime, Šajin je bio optužen da je, kao načelnik, zloupotrijebio svoj položaj dodjeljujući posao uređenja obale jezera Đol vjenčanom kumu M. V. u vrijednosti od oko 31.000 KM, te da je time prekoračio zakonska ovlaštenja, javlja Jajce Online.

Prema optužnici koju je podiglo banjalučko Okružno tužilaštvo, M. V. je bio jedini izvođač radova u toj opštini koji je mogao odgovoriti zahtjevima projekta. Sklopljeno je šest ugovora ukupne vrijednosti od 25.000 KM, pri čemu je opština ostala dužna izvođaču 6.260 KM. Međutim, naglašeno je da su svi radovi izvršeni u skladu s propisima građevinarstva, a nadzorni organ je pratio i dokumentovao sve faze radova.

Dušan Šajin je odbacio optužbe, ističući da mu zakon dozvoljava direktnu pogodbu ugovora čija vrijednost ne prelazi 6.000 KM. Tvrdio je da je sav posao bio obavljen u skladu s urednom poslovnom dokumentacijom.

Nakon detaljnog sudskog postupka, Osnovni sud u Mrkonjić Gradu prvobitno je oslobodio Dušana Šajina od optužbi. Međutim, Okružno tužilaštvo Banja Luka je uložilo žalbu, te je u drugostepenom postupku pred Okružnim sudom u Banja Luci ponovno razmatrano cijelo pitanje.

U dispozitivu (izreci) drugostepene presude, Okružni sud u Banjaluci odbio je žalbu Okružnog javnog tužilaštva kao neosnovanu, potvrdivši prvostepenu presudu kojom je Dušan Šajin oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Sudsko vijeće je utvrdilo da nadležno tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je Šajin prekoračio granice svojih ovlaštenja u cilju pribavljanja imovinske koristi za svog kuma u iznosu većem od 10.000 KM.

"Protiv mene je podneseno 11 prijava, neke su odbačene od strane Tužilaštva a više postupka koji su vođeni završili su oslobađajućim presudama. Sve što su radili protiv mene je bila neka vrsta političke odmazde, nikad se nisam bavio kriminalom i uvijek sam živio od svoga rada. Pored te odmazde radilo se na tome da se politički diskreditujem i da mi je nanesena šteta kao privredniku. Najteže od svega toga, bilo mi je što je moja porodica ispaštala, a posebno djeca koja su čitala na brojnim medijima da sam kriminalac, kako mi prijeti zatvorska kazna.

U svom mandatu odvažio sam se da napravim jedno prelijepo regionalno kupalište koja je danas prava turističku atrakciju gornjem toku Plive. Od jednog seoskog kupališta napravio sam pravi turistički biser na kojem se na dnevnoj bazi okuplja preko 1.000 kupača. Danas, oko Đola traži se plac više za vikendice koje se izdaju turistima, postoje ugostiteljskog objekti", rekao je Dušan Šajin bivši načelnik opštine Jezero.

Dušan Šajin obavljao je tu funkciju od 2012. do 2016. godine. Tokom svog mandata, suočio se s pokušajem smjene 2014. godine, pokrenutom od strane nove skupštinske većine, koju su činili odbornici Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Međutim, referendum o smjeni nije prošao, a Šajin je ostao na funkciji.

"Zašto bih krao na tenderu od 30.000 KM, po dolasku u Opštinu na mjesto načelnika plata mi je bila 2.000 KM, a na moj prijedlog Skupština mi je smanjila platu na 1.000 KM. Umanjenjem moje plate i samih doprinosa napravio Opštini uštedu od 48.000 KM, kad dodamo doprinose 62 posto dolazimo do cifre od 70.000 KM. Za reprezentaciju tokom četiri godine potrošio sam svega 2.000 KM, a osim toga tokom moga mandata koristio am vlastiti džip i sipao gorivo iz svoga džepa. Neka se sada provjeri koliko se trošina taj grant! Mnogi Jezerani znaju razloge moje kandidature, da je to vrijeme bilo sukoba s lokalnom vlašću odnosno SDS-om, a tim sukobom sam otvorio prostor lokalnom SNSD-u da napokon preuzme vlast u Jezeru, da bi me oni kasnije provukli kroz najveće političko blato", poručio je Šajin.

Ovom presudom okončan je dugotrajan pravni postupak, a Dušan Šajin je oslobođen svih optužbi koje su mu bile stavljene na teret.

(MONDO)