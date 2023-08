Karićeva i Stanivuković: Od zaboravljene česme i posjete Parizu do "istorijskih" razmirica (FOTO/VIDEO)

Od toplog do hladnog - burna istorija odnosa dvoje mladih političara koji se nalaze na čelu dva najveća grada u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke burno je danas odreagovano nakon što je na inicijativu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić postavljen spomenik kralju Tvrtku I Kotromaniću u Sarajevu

Stanivuković je poručio da će Banjaluka "ispraviti nepravdu koju je načinilo Sarajevo", koje je kako smatra, "prisvojilo srednjovjekovnog srpskog vladara Tvrtka I Kotromanića".

"Gradonačelnica Sarajeva i njeni saradnici čine grubo prekrajanje istorije sa ciljem popunjavanja istorijskih rupa svog naroda i prikupljanja dnevno-politčkih poena dirajući u samu srž kralja Tvrtka, njegove borbe i vladavine", napisao je Stanivuković.

Izvor: Twitter

Odnos dvoje političara počeo je u potpuno drugačijem tonu. Prije nešto više od dvije godine, u junu 2021. godine Benjamina Karić došla je u zvaničnu posjetu Banjaluci, upravo na Stanivukovićev poziv koji je uslijedio proljeća te godine.

"Već neko vrijeme razmišljam o ovoj ideji i ovaj Bajram je lijepa prilika bila da pošaljem poruku gradonačelnici Sarajeva. Mlada je, koliko vidim i veoma popularna, ali i uspješna i želim je vidjeti u Banjaluci", rekao je Stanivuković i Karićeva je prihvatila poziv.

"Dijalog, otvorenost, saradnja i izgradnja mostova prijateljstva ostaje jedno do mojih opredjeljenja", rekla je gradonačelnica.

Prije toga, gradonačelnik Banjaluka izjavio je kako smatra greškom izjavu nove gradonačelnice Sarajeva, koja je ostala pri stavu da neće skinuti tablu sa Vijećnice na kojoj stoji sintagma "srpski zločinci", a nakon zahtjeva koji je uputio gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.

"Ja, kao neko ko želi da bude tolerantan i vodi miroljubivu politiku, to želim da smatram jednom vrstom nepažnje. Mogućnosti da se te stvari poprave, da se u nekom trenutku razmisli. Upoznat sam sa tim natpisima, to treba promijeniti zarad dobrobiti svih nas. To nikome neće naštetiti, samo će koristiti svima. Vjerujem da će ta mlada osoba, koja po biografiji treba da bude široko otvorena prema svima, imati priliku", komentarisao je Stanivuković, primjećuje se, u mnogo drugačijem tonu nego sada.

Kada je delegacija iz Sarajeva 22. juna te godine stigla u Gradsku upravu i Stanivuković i Karićeva su poručili da je to istorijski sastanak, ali i sastanak budućnosti.

Pred velikim brojem novinara i kamermana, rečeno je tada da je Banjaluka Sarajevu poklonila česmu, a najavljeno je bilo da će Sarajlije Banjaluci pokloniti dječije igralište.

U centru grada, između hrama Hrista Spasitelja i spomenika banu Milosavljeviću tada je otvorena "humana česma", a prva osoba koja se umila vodom sa česme bila je Benjamina Karić.

Domaćin je najavio da će ista takva česma biti izgrađena u Sarajevu, a on će doći u zvaničnu posjetu čim radovi budu završeni.

Bio je to prvi susret gradonačelnika Banjaluke i Sarajeva nakon 27 godina.

"Sarajevo je grad hiljadu mostova. Pri tome ne mislim samo na građevine, nego na ruke ispružene", izjavila je raspoložena gradonačelnica. Sagovornici su još poručili da su oni "predstavnici mlade generacije političara, koja želi ići naprijed".

Za razliku od aktuelnih prepucavanja čija tema upravo jesu istorijske činjenice, Stanivuković je tog junskog dana u Banjaluci pohvalio istorijsko znanje Benjamine Karić riječima je "već znala" sve što joj je on pričao o istoriji Banjaluke.

Zanimljivo, pomenuti Ljubiša Ćosić ovaj susret prokomentarisao je skoro proročki: "Iskrene saradnje neće biti dok se ne riješe neke stvari koje opterećuju međusobne odnose".

Izvor: Laurent BLEVENNEC/Présidence de la République

U novembru iste godine sa predsjednikom Francuske, Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati u Francuskoj sastali su se gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, Bijeljine Ljubiša Petrović i Mostara, Mario Kordić.

Predsjednik Francuske je fotografiju susreta objavio na svom zvaničnom profilu na Fejsbuku uz tekst da gradonačelnici pomenutih gradova predstavaljaju "obnovu političke elite u BiH i da inovativno djeluju na čelu svojih gradova, posebno u borbi protiv korupcije i oblasti održivog razvoja".

Stanivuković i Karićeva učestvovali su i na Međunarodnoj konferenciji „Muni Expo 2022“, u decembru 2022. godine u Izraelu.

(MONDO)