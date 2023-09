Višković osudio napad u Jelahu: Prijetnja za bezbjednost BiH je okupljanje vehabija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković osudio je napad na Srbe u Jelahu i rekao da ga ne iznenađuje odsustvo reagovanja iz FBiH, te ukazao da je prijetnja po bezbjednost BiH okupljanje vehabija, a ne mirni protest građana Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Šta su im smetali ljudi koji su se iz Doboja vraćali ka Tesliću i da neko na semaforu lupa po autima?", upitao je Višković.

On je rekao da su napadači na taj način pokazali svoju nemoć.

"Ne očekujem da ima reakcija iz FBiH, oni se bave sami sobom. Kada mi organizujemo miran protest na teritoriji Republike Srpske, onda preko mreža i medija vidite da se u centru Sarajeva ispred jedne džamije okupe ljudi koji nemaju veze sa BiH i koji prave prijetnju za bezbjednost BiH i to je njima ponos", rekao je Višković.

On je novinarima na Jahorini rekao da su navodi o nepostojanju granica među entitetima netačni.

"Neki kažu nema granice zato što nema vidljive granice, granične policije i ostalo. Mi imamo granice lokalnih zajednica, a ne entiteta. Pa kako imamo nadležnosti, pa se zna da Pale i Jahorina pripadaju Republici Srpskoj, a ne FBiH, ako nema te granice? Taj čovjek koji sebe predstavlja za vlast u BiH, on ne zna u svom neznanju i lutanju i kaže da nema granice u BiH", naveo je Višković.

On je poručio da su granice jasne.

"Pa izvinite gospodine, pa kako se onda zna dokle je nadležnost jednog entiteta u odnosu na drugi? Kako su lična dokumenta pripadnost jednog entiteta, a ona tamo drugog entiteta? Na osnovu čega?", upitao je Višković.

On je pojasnio da su granice među entitetima navedene i u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"To su radile Oružane snage SAD, ovdje je bio najveći problem linije razgraničenja, debljina olovke kada se to povlačilo, jer kada povučete olovkom liniju ona je dva ili tri milimetra, ali je to na terenu pet ili 10 kilometara i to je bio najveći problem da se uskladi debljina linije, a ne da se postavi linija granice", pojasnio je Višković.

On je pozvao na poštovanje među narodima i na razgovore.

"Nemojte insistirati na granicama, hajmo se uvažavati, dogovarati i poštovati, ako budete insistirali na granicama dobićete granice", poručio je Višković.

On je ukazao na to da je prijetnja po bezbjednost BiH okupljanje vehabija, a ne mirni protest građana Republike Srpske sa kojeg nije poslata nijedna uvredljiva poruka.

"Zato pozivam naše kolege iz drugog entiteta da se pozabave bezbjednošću u svom entitetu. Republika Srpska i naše Ministarstvo unutrašnjih poslova je dalo garancije. Čak je naš ministar imao sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova FBiH prije skupa i dao garancije da skupovi u Srpskoj neće proizvesti bilo kakve bezbjednosne probleme unutar BiH. Ponosan sam što je tako i bilo", zaključio je Višković.

(Srna)