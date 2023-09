"Nema visokog predstavnika, stranih sudija...": Dodik predlaže deklaraciju o suverenosti BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da će predložiti deklaraciju o suverenosti BiH, a to znači da nema visokog predstavnika, da nema stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

"Predložiću da donesemo deklaraciju o suverenosti BiH, da se donese na parlamentu BiH.

Ako hoćete suverenu BiH, ako nećete, onda priznajte da ste poltroni, da ste podanici, da niste suvereni", izjavio je Dodik novinarima u Mostaru i istakao da u Federaciji BiH stalno pričaju o teritorijalnom integritetu i suverenosti.

On je naveo da neki žele da BiH ostane samo bošnjačka i ničija više, ali da se svijet promijenio i da nema više one strahovite moći SAD koji telefonom rješavaju stvari.

Dodik je rekao da je situacija u BiH loša samo zato što ima takvih kao što je aktuelni američki ambasador u BiH Majkl Marfi, koji se miješaju u unutrašnja pitanja BiH.

"Američki ambasador je umišljen, prepotentan, misli da je on ovdje neki mesija, da on nama govori šta treba da radimo, ovdje usložnjava probleme u BiH. Najveći problem, usložnjavanja problema u BiH, napravio je Marfi, koji pokušava da prikaže crnom situaciju. Ona nije takva, ona je loša samo zato što ima takvih kao što je on, koji se miješaju u unutrašnja pitanja ovdje u BiH. Svijet više nije isti, moramo to da shvatimo, nema više one moći SAD, nije to više snaga te vrste, to nije bilo dobro", naveo je Dodik.

On je dodao da sve ovo mora biti stavljeno na dnevni red političkih foruma, ako se nešto želi uraditi u BiH.

"A ne ovako, dođe Kristijan Šmit, pa namjesti zakon, pa nešto odgovara Hrvatima, pa Hrvati nešto prezadovoljni, dok nisu shvatili da sutra, ako se primijene ta pravila koja je Šmit nametnuo, a slučajno se muslimani udruže do mjere da nema između njih svađe, onda nema nijednog Hrvata u strukturama vlasti. Eto šta je on njima uradio", ukazao je Dodik.

On je rekao da su Bošnjaci pokušali sa nekim nemirima dok nisu shvatili da ipak mogu da dohakaju Hrvatima na sljedećim izborima.

"Nažalost, tako nešto će se i desiti, ali onda BiH nema, naprosto je nema. Ja se zalažem za to da mi preduprijedimo. Hoćete BiH - ja sam spreman da je prihvatim onakvom kakva je u Dejtonskom mirovnom sporazumu. BiH sa lažnim Šmitom i sa Marfijem nema nikakve šanse. Da li će to Bošnjaci shvatiti, to je drugo pitanje. Mi smo shvatili", naglasio je Dodik.

On je rekao da je poslije svih optužbi koje je mogao da čuje iz FBiH u vezi sa ikonom koju je poklonio ministru inostranih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu, obustavljena istraga u tom predmetu jer nema dokaza.

"Kakva je država koja na taj način može da funkcioniše? Naravno da ne može. Ako hoćete da pravimo državu, onda treba biti ozbiljan, a ozbiljnost je moguća ako se zasniva na Ustavu, a ne na takvim budalaštinama", poručio je Dodik.

On je ukazao i da sada odjednom, ako se ne poštuje lik i djelo lažnog Kristijana Šmita, ako se ne smiješ kad ga vidiš, ako ne klekneš kad on nešto kaže, ideš u zatvor pet godina.

"Vidjećemo ko će otići. Prije će otići lažni Šmit iz BiH nego ja u zatvor", poručio je Dodik.

On je naglasio da svi znaju da Šmit nije legitimno izabran visoki predstavnik zbog čega ga Republika Srpska od početka ne priznaje, te da se u posljednje vrijeme veoma jasno izvlači linija Šmitove podrške fašističkim strukturama iz Drugog svjetskog rata.

"On (Šmit) je kao ministar odbrane pokušao da rehabilituje jednog od ljudi u vazduhoplovstvu i zbog toga imao problema u NJemačkoj. A onda nama dođe ovdje da priča. U bilo kom svojstvu je neprihvatljivo da on priča. Bolje je da ćuti i da nestane, naprosto zato što nije relevantan, niti ima moralnog osnova da o bilo čemu priča", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je poručio da BiH može da ide dalje pod uslovom da ukida takve stvari.

"Muslimanima je najvažnije da vide Dodika u sudnici. Vidjećete me, ali ćete vidjeti i još nešto što nikada niste vidjeli", poručio je Dodik.

(Srna)