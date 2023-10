"Stanivuković se poigrava Banjalukom": SNSD sprema peticiju za opoziv gradonačelnika (FOTO, VIDEO)

Predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka Vlado Đajić rekao je da sutra (petak) od 12 časova u prostorijama gradskog odbora počinju sa prikupljanjem potpisa za opoziv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Đajić kaže da očekuje da će opoziv, koji organizuju zajedno sa koalicionim partnerima, biti sproveden do kraja godine.

"Aktivnost je nastala na osnovu inicijative građana Banjaluke. Svakodnevno mi stižu zahtjevi građana čije nezadovoljstvo traje tri godine. Stanivuković se poigrava sa Banjalukom".

Đajić kaže da postoji mnogo obrazovanijih i sposobnijih ljudi koji mogu da vode grad.

Poručuje da će u narednih 15 dana objelodaniti koliko građana je potpisalo peticiju.

"Stanivuković se lažno predstavlja kao borac za pravdu i poštovanje propisa. Sve je to, zajedno sa saradnicima, pogazio. Dobili smo neobrazovanog gradonačelnika koji nema iskustva ni u čemu. Očekujemo da će biti velika većina građana. Ne mogu da prođem gradom da me ne zaustave i ne pitaju o njegovoj smjeni", rekao je on.

Govoreći o prozivkama koje mu posljednjih dana upućuje stranački kolega Momčilo Antonić, Đajić kaže da SNSD, zajedno sa koalicijom, nikad nije bio jači.

Osvrnuo se i na koncerte koji su prethodnih dana organizovani u multimedijalnoj sali Gradskog odbora SNSD-a, za koje kaže da su besplatni i plaćeni od sredstava donatora. Đajić tvrdi da pjevači koji nastupaju u prostorijama Gradskog odbora ne dobijaju nikakav honorar.

"Napravili smo tamo salu da dođe običan narod da se opusti. Nisam kupio jahtu kao neki. Ako je to strašno, ja preuzimam krivicu", poručio je Đajić.

Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka kaže da će nakon potpisivanja peticije sazvati Skupštinu grada, na kojoj je potrebno 16 glasova za pokretanje procedure o opozivu gradonačelnika.

"Imali smo nekoliko kolicionih sastanaka i razgovora, a prikupljanje peticije od građana Banjaluke, dokazuje da smo spremni da ih saslušamo".

Neven Stanić, odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka kaže da za vrijeme mandata aktuelnog gradonačelnika nikad nije bio veći politički disbalans.

"Sve stvari koje nam dolaze su jednostrano pripremljene i nametnute, bez prilike da se sasluša druga strana. To nije princip rada na koji smo navikli. Građani Banjaluke ne trebaju da budu taoci ovakvog stanja".

Stanić kaže da je koalicija okupljena oko SNSD-a u potpunosti saglasna oko procesa opoziva aktuelnog gradonačelnika.

Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora DEMOS-a je rekao da je prikupljanje potpisa za opoziv vrsta ankete kojim će se ispitati mišljenje Banjalučana.

"Skupštinska većina je jedinstvena, imamo stav kada je vođenje grada u pitanju", poručio je.

