Politički turizam u Banjaluci: Trojka došla po "patriotske" bodove na gostujućem terenu

Republika Srpska i Banjaluka su idealno mjesto za efikasnu političku ekskurziju za političare iz Federacije BiH. Pogotovo kada je "crveno slovo" u datumu, a 25. novembar u dnevnoj politici to sigurno jeste.

Izvor: Edin Forto - Facebook

Nekada se Fadil Novalić (bivši premijer FBiH) tradicionalno za 25. novembar penjao na Maglić sa zastavom BiH. Nova garnitura oličena u "Trojci" u sastavu Elmedin Konaković (Narod i pravda), Nermin Nikšić (SDP) i Edin Forto (Naša stranka) se odlučila za sličnu avanturu, ali možda i sa manje rizika.

Kao turistički vodič za ovakve aranžmane specijalizovao se Vojin Mijatović, prvo lice lokalnog SDP-a u Banjaluci.

Mijatović je iskusan u ovom poslu i već su poznate njegove uspješno organizovane šetnje sa Bakirom Izetbegovićem po Kastelu i Banjaluci ili npr. ekstremni poduhvat kada je Valentina Incka odveo da se slikaju pored saobraćajne table na kojoj piše Laktaši, jasne aluzije na Milorada Dodika.

Kod političara u Federaciji BiH povremeno postoji izražena potreba za promotivnim političkim, trofejnim materijalom iz RS i Mijatović to dobro prepoznaje te im upakovani proizvod i isporučuje.

Napominjemo da su Mijatović, autor knjige "100 posto Srbin, 101 posto Bosanac" i SDP BiH u Banjaluci već obilježavali 25. novembar i to se odvijalo bez i najmanjeg problema ili pažnje javnosti.

Sada se očigledno stvorio konsezus o potrebi da se i taj događaj u Banjaluci stavi u političku vatru, uz saradnju vlasti u Republici Srpskoj, a krajnji proizvod cijelog procesa je politički profit "Trojke" na "patriotskom" terenu gdje su izloženi čestim i žestokom napadima iz SDA orbite i pojedinih medija u Sarajevu te označeni kao "izdajnici".

Zabrana događaja u Banjaluci ustvari mu je dala na značaju slično kao sa "BH povorkom ponosa" ranije ove godine. Međutim, tada su neki huligani koje niko nije ni pokušao da spriječi, na žalost, napali ljude koji su se okupili u jednoj kancelariji u naselju Obilićevo. U subotu u Banjaluci nisu postojale ni najmanje šanse za takav scenario jer političari u BiH, iako to ne izgleda tako na površini, veoma paze jedni na druge i naučili su kako da se međusobno "čuvaju". Konakoviću, Nikšiću i Forti u Banjaluci nije prijetila nikakva opasnost što su oni i istakli u izjavama nakon posjete uz nasmijane fotografije praćene lajkovima fanova "Dana državnosti" iz drugog entiteta.

Zanimljivo je da je među borcima veteranima, koji su se u subotu okupili ispred SDP-a u Boriku, bio bivši ministar unutrašnjih poslova RS Darko Matijašević, koji je već drugi put u posljednje vrijeme u ulozi predvodnika boračkih protesta. Prvi put su on i Vlado Đajić pred brojnim kamerama u Gradskoj upravi u Banjaluci pokušali da "sruše" ili premjeste spomenik Vojsci Republike Srpske čiju izgradnju forsira gradonačelnik Draško Stanivuković.

Nakon što je posjeta bila gotova Vojin Mijatović se u svojoj reakciji posebno zahvalio policiji. "Żelim se zahvaliti momcima iz MUP-a RS koji svoj posao rade besprekorno".

Poruku "Trojci" s kojom dijeli vlast na nivou BiH iz nekoliko stotina kilometara udaljenih Pala poslao je predsjednik RS Milorad Dodik rekavši da se baš on potrudio da im se ništa ne desi.

"Oni su tamo došli da provociraju i ja sam učinio ozbiljan napor da im se tamo ništa ne desi i ponosan sam na to što im se ništa nije desilo. Zar je problem to što nisu dočekani sa crvenim tepisima", istakao je Dodik koji se sada nije "pravio mrtav" kao što je to bio slučaj tokom politički mnogo teže posjete Zorana Milanovića Derventi i odlikovanja veteranima HVO-a. Podsjećamo da to obilježavanje takođe nije bilo odobreno, pojasnila je policija kasnije.

Konaković, koji nerijetko svrati u Banjaluku, opet je rekao da je to jedan od najljepših gradova u BiH.

"Dakle tu smo bili, poslije smo još vremena proveli u Banjaluci i bilo je, kao i uvijek, divno u jednom od najljepših bosanskohercegovačkih gradova. Nismo imali negativna iskustva s građanima, nikada ih nemam. Nekada dođem službeno, nekada privatno, s pratnjom ili bez pratnje, ali uvijek je sve pozitivno".

Iskusni Nermin Nikšić je pažnju brojnih medija iskoristio kao Boško Buha nepažnju Nijemaca i bacio je bombastične izjave o poraženim četnicima i partizanima koji su ih pobijedili uz opasku da je Banjaluka sigurno u BiH, a ne u Srbiji, što dokazuju pasoši kada prelazimo granicu.

Najopušteniji od svih je bio i inače operativnijim i konkretnijim stvarima sklon ministar saobraćaja i komunikacija u Savjetu ministara BiH Edin Forto koji se sa suprugom slikao na jednom banjalučkom mostu bez dodatnih političkih poruka.

Trojkaši su nakon kafe mirno otišli za Sarajevo na mejn ivent "Dana državnosti" čiji domaćini su bili Željko Komšić i Denis Bećirović, koji su cijeli dan protokolisali po Sarajevu u sijenci banjalučkih dešavanja. Istovremeno, u Mostaru, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Federacije BiH, Grad prvi put nije zvanično organizovao obilježavanje 25. novembra, datuma koji se praznuje u tom entitetu.

Postoje i teža gostovanja od Banjaluke.

