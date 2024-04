"Ovo je samo prvi korak": Cvijanović podnijela krivičnu prijavu protiv Lagumdžije

"Krivičnu prijavu će dobiti svako ko ne bude poštovao Ustav, institucije i ustavne procedure", kaže Željka Cvijanović

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je današnja krivična prijava koju je podnijela protiv ambasadora BiH pri UN Zlatka Lagumdžije prvi korak, dok će inicijativa za smjenu bitie drugi korak s ciljem sankcionisanja njegovog nedopustivog, ilegalnog i jednostranog postupanja.

"Ukoliko se nastavi sa ovakvom praksom, posljedica će biti to da ćemo ubuduće imati, ne ambasadore BiH, već ambasadore Republike Srpske i dijela Federacije BiH", rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

Ona je istakla da će krivičnu prijavu dobiti svako ko ne bude poštovao Ustav, institucije i ustavne procedure.

"Onda ćemo vidjeti kakvo imamo pravosuđe na još jednom primjeru", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da je krivična prijava podnesena zbog zloupotrebe službenog položaja, napad na ustavni poredak i svega onoga što je Lagumdžija prekršio, dodajući da je on radio samostalno.

"Dobio je instrukciju, vidjela sam po dopisu /Denisa/ Bećirovića predstavnicima UN, da mu je samo on dao saglasnost i ovlaštenje da to radi. Bećirović nije Predsjedništvo, on je samo član Predsjedništva", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da Lagumdžija nije dobio ovlaštenje nadležne institucije, odnosno Predsjedništva BiH, te da je radio samostalno i kršio procedure i pravila.

"On tamo ne može da radi, uspostavlja nejednake tretmane kada su u pitanju članovi Predsjedništva. Ne može da isporučuje Bećirovićeva pisma, a zaustavlja /pisma/ Željke Cvijanović", navela je ona.

Cvijanovićeva je istakla da Predsjedništvo BiH danas nije raspravljalo o smjeni Lagumdžije, zato što to nije bila tačka dnevnog reda i da bi poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milanko Mihajlica koji je postavio pitanje o tome trebao prvo da se upozna sa procedurama.

"Imali smo preča posla, a to je Savjet Evrope i aplikacija takozvanog Kosova u toj međunarodnoj instituciji", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, i da sutra bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović predloži smjenu ambasadora BiH pri UN u Ženevi Bojana Vujića, šefa Misije BiH pri EU Obrada Kesića ili ambasadora BiH u Poljskoj Koviljke Špirić, to mu neće proći.

"Neće mu proći zato što kad bi njih dvojica /Bećirović i Komšić/ glasali za to, ja bih otišla u Narodnu skupštinu Republike Srpske i zaštitila naše predstavnike", naglasila je Cvijanovićeva i dodala da u situacijama kada su druga dva člana Predsjedništva protiv nema odluke.

Ona je podsjetila da je ostalim članovima Predsjedništva BiH predložila da imaju ambasadore BiH, koji kao službenici predstavljaju imenovana lica, odnosno ono što je zvaničan stav Predsjedništva BiH, navodeći da za smjenu ambasadora, kao i za njihovo imenovanje trebaju tri glasa "za".

"Ako nećete, nećete. U EU mi imamo ambasadora. Je li to BiH koju žele naše kolege? Ako je to, ja sam in", dodala je Cvijanovićeva.

