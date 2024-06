Odgovor na tvrdnje o BRAKU SA AMERIKANCIMA: DODIK optužio IVANIĆA da je LAŽNI PROFESOR koji je izbačen sa fakulteta

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na gostovanje počasnog predsjednika PDP-a Mladena Ivanića na Federalnoj televiziji (FTV)

Izvor: MONDO

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da samo počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić može da odabere da radi protiv svog naroda zato što je tako lakše i njemu lično bolje.

"Ivanić, koji cijeli život lijepo i udobno živi na račun Republike Srpske i ispunjavanja želja stranaca, najveća je štetočina koju je Srpska imala. Prodao je sve što se moglo prodati kada je imao priliku da se nešto pita, nekada zbog svojih plitkih ličnih želja, a češće zbog neznanja, nesposobnosti i ljenosti. Sve ovo vrijeme popravljamo brljotine i štetu koju je napravio Republici Srpskoj", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Prema Dodikovim riječima, Ivanić misli da je pokupio svu pamet svijeta i jedino što zna da radi jeste da priča i izmišlja, a kad treba raditi nešto ozbiljno, nigdje ga nema.

"Biti u poziciji raditi za svoj narod, a odabrati suprotno, zato što je lakše, i njemu lično bolje, ćutati i odobravati, i nakon svega toga pričati o nekom poštenju, pa to može samo Mladen Ivanić", naveo je Dodik.

Takvi poput Ivanića, rekao je Dodik, uvijek su čekali druge da naprave prvi potez da bi oni mogli nešto pričati, dok sami nikada nisu ništa pokrenuli.

"A kako i može ići naprijed neko ko samo razmišlja o sebi i priča o svojoj pameti, i nikog i ništa ispred sebe ne vidi. Obrazovanje bez karaktera ne vrijedi ništa i Mladen Ivanić je osoba koja to najbolje odslikava", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da Ivanić čak nije uspio da održi svoj profesorski status i "izbačen je sa državnog fakulteta jer nije ispunjavao potrebne standarde i kvalifikacije".

"Na taj način doveo je generacije studenata, koji su završili fakultet gdje je dotični bio lažni profesor, do toga da im se ospore diplome jer lažni profesor Mladen Ivanić nije imao kvalifikacije, a time ni pravo da ih ocjenjuje. Ne radi se samo o Borenoviću, Crnatku i Trivićevoj, nego o hiljadama studenata kojima je Ivanić Mladen, lažni profesor, doveo u pitanje diplome. Vjerujem da će nadležna inspekcija reagovati na ovaj lopovluk Mladena Ivanića, lažnog profesora", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Mladen Ivanić je, gostujući juče na Federalnoj televiziji rekao, između ostalog, da je Dodik "natjerao SAD da svoje sankcije dovedu do kraja, Šmitu je dao moć, a političarima iz Sarajeva Dodik je alibi za sve".

"Kad imate situaciju u kojoj su dva partnera očarana jedan drugim, a onda kad se razočaraju, to bude puno dramatičnije nego ako od starta znate da baš sve u tom odnosu ne mora biti idealno. Očito je da je sad ušlo u tu totalnu fazu razočarenja i očito je da je Dodik, podcjenjujući implikacije sankcija, koje u prvi mah nisu do kraja bile provođene, praktično natjerao SAD da ih dovedu do kraja. A one kad se dovedu do kraja, to je jako bolno. To vam je kao neka vrsta braka koji je djelovao super sretno pa se na kraju slomio. Kad se to tako slomi, onda ovi partneri više nemaju ni mogućnost neke komunikacije", rekao je Ivanić.

Ivanić tvrdi da je Dodik izgubio zadnja dva izborna ciklusa.

"Nije imao podršku građana. Dakle, svašta je on nakrao. I pokrao te izborne rezultate i onda se promovisao, a međunarodne institucije, idući logikom, bolje da mi sebi ne pravimo glavobolju, ne možemo mi ništa, ako on odbije da prihvati da je izgubio, onda su oni pustili da to sve legne, ali Dodik realno gubi".

(MONDO/FTV/SRNA)