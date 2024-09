Dodik komentarisao dolazak Šmita u Banjaluku: Znao je da smo u Doboju, šeta tamo kad nas nema (VIDEO)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je jadno i bijedno što je Kristijan Šmit (visoki predstavnik u BiH, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju) danas došao u Banjaluku iznenadno i da ga niko ne vidi.

Izvor: Srna

Naglasio je da u institucijama Srpske postoji jasan zaključak da je Šmit lažan i da ne može u funkciji u kojoj se on lažno predstavlja biti primljen.

"Mislim da ga sada juri policija da ga izbaci, ako nije već deportovan. Kakvi su to uhljebi kada iznenada dolaze da ih niko ne vidi. On je to uradio jer je znao da smo mi u Doboju. Šeta tamo kad nas nema", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a, čiji je predsjednik.

On je naveo da je jadno i bijedno na taj način dokazivati da ste nešto.

"Neka šeta. Banjaluka je slobodan grad. Nije ušao ni u jednu instituciju. Uhvatio je bošnjačkog potpredsjednika (Ćamila Durakovića), imaju pravo na kontakte, ali ću razmisliti da li je to udarac na Srpsku bošnjačkog potpredsjednika ili ne. U mojim rukama stoji mnogo štošta i za njegov rad. Ako je otišao u kafanu, onda u redu, ali u institucijama postoji jasan zaključak da je on lažan i da ne može primljen u funkciji u kojoj se on lažno predstavlja", naglasio je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, kada su ga obavijestili o Šmitovom dolasku, neposredno pred ovu sjednicu Glavnog odbora, rekao je da ga potraže i izbace iz Srpske.

"Možda je pobjegao, jer ima običaj da bježi. To je kukavica", poručio je Dodik.

