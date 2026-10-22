logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đajiću hakovan telefon: "Neko je neovlašteno registrovao Viber na moj broj" (Video)

Đajiću hakovan telefon: "Neko je neovlašteno registrovao Viber na moj broj" (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr Vlado Đajić saopštio je danas da mu je hakovan telefon, odnosno da je neko neovlašćeno registrovao Viber aplikaciju koristeći njegov broj telefona.

Vlado Đajić saopštio da mu je hakovan telefon Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Zbog mogućnosti zloupotrebe mog identiteta, molim sve koji imaju moj broj telefona da budu oprezni i da zanemare eventualne poruke i zahtjeve koje dobiju putem Vibera“, poručio je je Đajić.

On je naglasio da nije aktivirao Viber i da ne stoji iza bilo kakvih poruka ili poziva koji bi mogli biti upućeni u njegovo ime putem ove aplikacije.

Svi koji žele da stupe u kontakt sa njim, kako je naveo, mogu to učiniti kao i do sada, isključivo redovnim telefonskim pozivom ili SMS porukom, a nikako putem Vibera.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlado Đajić Viber hakeri

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ