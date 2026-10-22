Đajiću hakovan telefon: "Neko je neovlašteno registrovao Viber na moj broj" (Video)

Predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr Vlado Đajić saopštio je danas da mu je hakovan telefon, odnosno da je neko neovlašćeno registrovao Viber aplikaciju koristeći njegov broj telefona.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Zbog mogućnosti zloupotrebe mog identiteta, molim sve koji imaju moj broj telefona da budu oprezni i da zanemare eventualne poruke i zahtjeve koje dobiju putem Vibera“, poručio je je Đajić.

On je naglasio da nije aktivirao Viber i da ne stoji iza bilo kakvih poruka ili poziva koji bi mogli biti upućeni u njegovo ime putem ove aplikacije.

Svi koji žele da stupe u kontakt sa njim, kako je naveo, mogu to učiniti kao i do sada, isključivo redovnim telefonskim pozivom ili SMS porukom, a nikako putem Vibera.

(Mondo)