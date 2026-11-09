Počeo sastanak u NSRS: Lideri stranaka pripremaju prvu sjednicu novog saziva parlamenta

U NSRS počeo sastanak parlamentarnih stranaka radi pripreme prve sjednice novog saziva. Sastanak sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

Izvor: Srna/Jelena Savić

U Narodnoj skupštini Republike Srpske počeo je sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka radi pripreme prve sjednice novog saziva Narodne skupštine.

Sastanku prisustvuju lideri SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Srpske Goran Selak, Narodne partije Srpske Darko Banjac, SP-a Petar Đokić, Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović.

Prisustvuju i predstavnici SDS-a Ognjen Bodiroga, Pokreta "Sigurna Srpska" Slaviša Marković, iz Ujedinjene Srpske Milan Petković, predstavnik PDP-a Srpske Živko Praštalo, predstavnici Koalicije za državu.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Sastanku prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, koji je sazvao sastanak na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske.