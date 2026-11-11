Njemačka daje milion evra za izgradnju helikopterskih hangara u Mahovljanima i Rajlovcu

Njemačka donira milion evra za prvu fazu izgradnje helikopterskih hangara u Mahovljanima i Rajlovcu.

Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH

Njemačka će Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara donirati sredstva za izgradnju helikopterskih hangara u Mahovljanima i Rajlovcu.

Za prvu fazu radova na izgradnji hangara Njemačka će donirati milion evra, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Tehnički aranžman za realizaciju ove donacije danas je u Rajlovcu, sa ambasadorom Njemačke u BiH Alfredom Granasom potpisao ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez.

„Posebno želim istaći današnju donaciju u iznosu od milion eura, namijenjenu realizaciji prve faze izgradnje helikopterskih hangara na lokacijama Rajlovac i Mahovljani. Ovaj projekat značajno će unaprijediti infrastrukturne i operativne kapacitete Oružanih snaga BiH, posebno u segmentu smještaja, održavanja i podrške helikopterskoj floti“, istakao je ministar Helez.

U saopštenju se navodi da je Njemačka Ministarstvu odbrane do sada kroz donacije za podršku projektima obezbijedila oko 30.000.000 evra.