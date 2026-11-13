Čović otkrio kada očekuje formiranje nove vlasti u BiH: "Pred nama su teški razgovori"

Dragan Čović očekuje intenzivnije pregovore o formiranju vlasti od 23. novembra. HDZ BiH želi novi Savjet ministara i Vladu FBiH do kraja februara 2027.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da od 23. novembra očekuje intenzivnije razgovore o formiranju vlasti i da će se HDZ BiH zalagati da novi saziv Savjeta ministara bude formiran paralelno s Vladom FBiH, odnosno do kraja februara 2027. godine.

Čović je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru rekao da su obavljeni pojedinačni razgovori sa strankama i da će sastanci do kraja mjeseca dati jasniju sliku o mogućim većinama.

"Idu teški razgovori. Još nismo sjeli zajedno. Vjerovatno ćemo se od 23. novembra sastati s predstavnicima unutar FBiH, odnosno s predstavnicima iz Republike Srpske. Prije kraja novembra. Oni će tada dati pravu sliku", rekao je Čović.

On je dodao da u ime HDZ-a BiH do sada nije vođen nijedan razgovor o raspodjeli resora.

Čović je rekao da bi Vlada FBiH, prema zakonskim rokovima, trebalo da bude imenovana do kraja februara i izrazio očekivanje da bi do tada mogao biti formiran i novi saziv Savjeta ministara.

"Teško je to meni reći, ali mi ćemo učiniti sve da to bude što prije", naglasio je Čović.

Komentarišući kadrovska rješenja, Čović je rekao da će HDZ BiH na svim nivoima izvršne vlasti nastojati da "promijeni biološku strukturu", spoji iskustvo dosadašnjih kadrova i mladost.

"Mislimo da ćemo na svim nivoima vlasti imati u izvršnoj vlasti upravo te osobe koje će biti snažna poveznica iskustva i mladosti, ili onih generacija koje tek dolaze. I to ćemo praktikovati", naveo je Čović.

On je naveo da je Predsjedništvo HDZ-a BiH razmatralo sprovođenje izbornih rezultata i rokove za konstituisanje kantonalnih skupština i parlamentarnih domova na nivou Federacije i BiH.