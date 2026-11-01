Zastoj u pregovorima o formiranju vlasti na nivou BiH: Ozbiljniji razgovori tek krajem novembra i početkom decembra

Pregovori o novom Savjetu ministara miruju dvije sedmice. Ozbiljniji razgovori očekuju se poslije konstitutivnih sjednica Predsjedništva i parlamenta BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon uvodnih konsultacija stranačkih rukovodstava neposredno po objavljivanju izbornih rezultata, pregovarački proces o uspostavljanju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nalazi se u fazi mirovanja duže od dvije sedmice. Prema saznanjima portala Klix.ba, konkretniji i intenzivniji susreti političkih lidera očekuju se tek nakon održavanja konstitutivnih sjednica Predsjedništva BiH i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Prva serija bilateralnih razgovora počela je nekoliko dana poslije Opštih izbora održanih 4. oktobra. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je tada spremnost za pregovore sa izbornim pobjednicima iz bošnjačkog i srpskog korpusa, apostrofirajući reformu Izbornog zakona BiH kao apsolutni prioritet i uslov za buduće partnere. Čović je potom 9. oktobra u Mostaru razgovarao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu i sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Dogovor u Banjaluci i stavovi SNSD-a i HDZ-a

Ključni politički sastanak zbio se 12. oktobra u Banjaluci, kada su delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, potvrdile nastavak strateške saradnje. Obje stranke naglasile su da su kao jasni izborni pobjednici kod srpskih i hrvatskih birača nezaobilazne u kreiranju novog saziva institucija.

Dodik je tada poručio da insistira na poštovanju slova Ustava BiH i principa konstitutivnosti naroda, uz najavu zahtjeva za preispitivanjem odluka visokih predstavnika, podvukavši da ne prognozira ekspresno sklapanje dogovora. Sa druge strane, Čović je konstatovao da je učešće HDZ-a neminovno i na entitetskom i na zajedničkom nivou.

U međuvremenu, stranačke pregovaračke timove formalizovali su i SDA i SDP. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je formiranje bloka partija koje su djelovale nasuprot potezima dosadašnje Trojke, nagovijestivši kompleksne razgovore. Funkcioneri ove stranke, Safet Softić i Edin Ramić, potvrdili su da primarno partnerstvo vide u Demokratskoj fronti (DF) i Stranci za BiH (SBiH), uz prijedlog šireg političkog bloka, ali uz očekivanje da bi konačno popunjavanje funkcija moglo potrajati mjesecima dok se u potpunosti ne formiraju domovi naroda.

Nakon banjalučkog susreta novih formalnih pregovora nije bilo. Edin Ramić je za Klix.ba izjavio da u procesima nema nikakvih novina, dok predsjednik SDP-a Nermin Nikšić nije bio dostupan za izjave.

Termini konstitutivnih sjednica i nedostatak zakonskih rokova

Nezvanični izvori iz pregovaračkih krugova navode da bi se konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH trebala održati u drugoj polovini novembra, a novi saziv Parlamentarne skupštine BiH početkom decembra, kada bi trebala uslijediti i glavna faza pregovaranja.

Dok je učešće SNSD-a i HDZ-a u novoj strukturi vlasti praktično osigurano, najveća nepoznanica ostaje konačna kompozicija stranaka sa sjedištem u Sarajevu, prije svega odnos SDP-a i SBiH u potencijalnoj koaliciji sa SDA. Dodik je ranije poručio da je DF samim svojim nastupom ispao iz kombinacija, dok je za SDP napomenuo da njihov ulazak u vlast ne zavisi isključivo od njihove volje.

Za razliku od pravila koja važe za Federaciju BiH nakon nametnutih intervencija visokog predstavnika, na nivou zajedničkih organa BiH ne postoje sankcije niti pravni mehanizmi za probijanje rokova pri izboru Savjeta ministara, pa domaća javnost pamti procese formiranja vlasti iz 2010. i 2018. godine koji su trajali i više od godinu dana.