SB UN o BiH: EUFOR ostaje još godinu dana, SAD i Rusija traže veću odgovornost domaćih lidera

U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH, na kojoj je jednoglasno produžen mandat misije EUFOR „Altea“ za još godinu dana.

Izvor: Manuel Elias / Xinhua News / Profimedia

Predstavnici SAD i Rusije ponovo su ukazali na potrebu da se odgovornost za budućnost BiH prenese na domaće političke lidere, uz upozorenja da je vrijeme za preispitivanje uloge OHR-a. Svoje stavove o političkoj situaciji, Dejtonskom sporazumu i budućnosti BiH iznijeli su i predstavnici drugih članica Savjeta bezbjednosti.

U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH. Članice Savjeta izglasale su produženje mandata EUFOR-ove misije „Altea“ u BiH na još godinu dana.

Šta je Republika Srpska poručila Savjetu bezbjednosti UN?

Svoj izvještaj članicama uputila je i Republika Srpska. Krajnje je vrijeme da se u BiH obnovi vladavina prava poništavanjem „zakona“ koje su visoki predstavnici nametnuli svojim odlukama, umjesto da ih usvoje zakonodavna tijela, kako je predviđeno Ustavom BiH, poručeno je u izvještaju Vlade.

Ukazuje se da će, sve dok protivpravne odluke visokih predstavnika ne budu poništene ili ih nadležna zakonodavna tijela bez prisile ne usvoje kao zakone, takvi „zakoni“ predstavljati trajno kršenje demokratskog ustavnog poretka BiH, Dejtonskog sporazuma, suvereniteta BiH i ljudskih prava njenih građana.

Zašto Grčka podržava produženje mandata EUFOR-a?

Grčka pozdravlja usvajanje rezolucije o produženju EUFOR-ove misije „Altea“ u BiH za godinu dana jer je ona od vitalnog značaja za primjenu Dejtonskog sporazuma i očuvanje bezbjednog i sigurnog okruženja u BiH, izjavila je ambasador Grčke pri UN Aglaja Balta.

„Dejtonski mirovni sporazum ostaje kamen temeljac u očuvanju mira i stabilnosti u zemlji“, rekla je Balta na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH.

Šta je ruski ambasador poručio o Republici Srpskoj i EUFOR-u?

„Republika Srpska štiti Dejtonski sporazum i racionalno poziva na dijalog domaćih predstavnika“, rekao je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja.

Nebenzja je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH pozdravio jednoglasno usvajanje produžetka mandata EUFOR-a, te dodao da je Rusija to podržala.

„Vjerujemo da će se u budućnosti aktivnosti misije sprovoditi u okviru strogo dogovorenih parametara. Altea bi trebalo da igra stabilizujuću ulogu, pomažući u očuvanju mira i bezbjednosti u zemlji. Takođe bismo željeli da uputimo saučešće povodom pada helikoptera misije, koji je rezultirao pogibijom italijanskih vojnika. Želimo im brz oporavak“, naveo je Nebenzja.

Nebenzja je naveo da u BiH i dalje traju hronične sistemske kontradikcije.

Kakvu podršku Francuska nudi liderima u BiH?

„Lideri koji su izabrani na izborima u BiH mogu da računaju na podršku Pariza u sprovođenju neophodnih reformi“, izjavio je ambasador Francuske u UN Žerom Bonafont.

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH pozdravio jednoglasno usvajanje produžetka mandata EUFOR-a u BiH na još godinu dana, uz napomenu da EUFOR-ova misija „Altea“ ostaje ključna za bezbjednost i stabilnost u BiH.

Bonafont je naglasio da Francuska i dalje podržava Dejtonski mirovni sporazum, kao i teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH.

Šta SAD traže od političkih lidera u BiH?

„Pozivamo lidere u BiH da brzo formiraju vlast i da preuzmu odgovornost za zemlju“, rekla je zamjenica predstavnika SAD u SB UN Tami Brus.

Brus je na drugoj polugodišnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH rekla da SAD pozdravljaju produžetak mandata EUFOR-ove misije „Altea“, koja nastavlja da doprinosi stabilnosti i bezbjednosti regiona.

Šta je Pakistan poručio o Dejtonskom sporazumu?

Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak i kompletan ustavni okvir institucija na nivou BiH od vitalnog su značaja za mir i stabilnost, izjavio je ambasador Pakistana pri UN Muhamad Usman Ikbal Jadun.

On je rekao da se nada da će nakon izbora politički lideri u BiH sarađivati u duhu uzajamnog poštovanja i kompromisa u okvirima ustavnog poretka.

Šta Danska zamjera BiH na evropskom putu?

Zamjenik ambasadora Danske u UN Sandra Jensen Landi pohvalila je uspješan izborni proces tokom opštih izbora u BiH, ali je naglasila da na taj proces treba da se nadogradi dalji rad na sprovođenju potrebnih reformi.

Ona je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku rekla da Danska žali zbog nedovoljnog napretka BiH na putu ka učlanjenju u EU, uz napomenu da još nisu ispunjeni uslovi za otvaranje pregovora o pristupanju evropskom bloku.

Landijeva je istakla nedostatak napretka u vezi sa sprovođenjem agende „pet plus dva“.

Šta je Kolumbija poručila o Dejtonskom sporazumu?

Kolumbija podržava produžavanje mandata misije Altea i punu primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavila je ambasador ove zemlje pri UN Karolina Olarte Basares.

„Poštovanje sporazuma, ustavnog poretka i vladavine prava moraju i dalje da budu osnova za prevazilaženje političkih razlika, jačanje demokratskih institucija i konsolidovanje trajnog mira“, rekla je ona na sjednici Savjeta bezbjednosti UN tokom druge polugodišnje debate o stanju u BiH.

Na koje izazove u BiH upozorava Velika Britanija?

Ambasador Velike Britanije u UN Sara Mekintoš pozvala je u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN na poštovanje političke samostalnosti, suverenosti i teritorijalnog integriteta BiH.

Ona je tokom druge polugodišnje debate o stanju u BiH izrazila žaljenje zbog nesreće u kojoj je juče u padu EUFOR-ovog helikoptera kod Brčkog poginulo najmanje troje ljudi.

Mekintošova je pozdravila mirno sprovođenje izbora u BiH, naglasivši transparentnost pokazanu tokom izbornog procesa.

Ona je ukazala na velike izazove koji su i dalje pred BiH, uz napomenu da je to navedeno i u izvještaju koji je Savjetu bezbjednosti dostavio OHR.

Kakvu odluku je Savjet bezbjednosti donio o EUFOR-u?

Članice Savjeta bezbjednosti UN izglasale su produžavanje mandata EUFOR-ove misije u BiH na još godinu dana.

Šta piše u izvještajima OHR-a i Republike Srpske?

Prema dosadašnjoj praksi, sjednica se otvara izvještajem OHR-a, iz kojeg je potvrđeno da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok neće prisustvovati sjednici, ali da je izvještaj dostavljen.

Pred članicama Savjeta bezbjednosti biće i Izvještaj Vlade Republike Srpske koji ona redovno podnosi kao strana potpisnica Dejtonskog sporazuma.

(Mondo)