Dodik u Busijama: Ovdje smo da pamtimo, ne samo da se sjećamo

U naselju Busije kod Beograda obilježava se Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

Skup je počeo parastosom koji služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su se okupili na ovom skupu da pamte srpsko stradanje biblijskih razmjera, te pozvao na okupljanje oko "srpskog svijeta" kao vrijednosti.

Obraćajući se na centralnoj manifestaciji u naselju Busije, kod Beograda, Dodik je napomenuo da se Srbi okupljaju osmi put na ovakvom skupu da pamte ono što se desilo srpskom narodu u zločinačkoj akciji "Oluja", u kojoj je 250.000 Srba istjerano sa vjekovnih ognjišta u Hrvatskoj, a samo u toj akciji stradalo oko 2.000, pretežno civila i djece.

"Okupljeni smo ovdje da pamtimo, a ne samo da se sjećamo. Ako se sjećamo to mi nekako liči na ponekad, a ako pamtimo onda to postane vlasništvo ovog naroda, naših država. Da pamtimo stradanje biblijskih razmjera, još jedno u nizu koje se desilo Srbima na tim prostorima.

Stradanja koje se može i i treba smatrati `konačnim rješenjem srpskog pitanja` u hrvatskim državama i poznatoj ideologiji ustaške Nezavisne Države Hrvatske /HDZ/, države hrvatskog naroda koja je promovisala da jednu trećinu Srba treba pobiti, jednu trećinu raseliti, a jednu trećinu pokrstiti", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da su danas prostori na kojima su živjeli Srbi pusti i prazni, i da im nisu dozvolili ni da se vrate i da ostvare svoja imovinska prava, dok je na drugim mjestima to urađeno i drugim narodima je sva imovina vraćena.

"Okupljeni smo zato što su Srbija i Srpska našli dovoljan razlog i pameti da prihvate prijedlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da baš na ovaj dan i na ovaj način obilježavamo ovo i pamtimo", rekao je Dodik.

On je istakao da je srpski narod stradalnički, ali da je njegova sveta riječ "sloboda" oko koje se okupljao i nikada nije bio sebičan da je dijeli sa drugima.

Dodik je podsjetio na riječi hrvatskog predsjednika u vrijeme "Oluje" Franje Tuđmana da "treba nanijeti takav udar da Srbi nestanu", te naglasio da ne zna da postoji neki Srbin državnik ili političar koji bi mogao da kaže takve riječi koje se odnose na neki drugi narod na ovim prostorima.

On je naveo da su u osmišljavanju zločinačke akcije "Oluja" Hrvatskoj pomagale američke strukture, te podsjetio da, koliko nisu uspjeli, govore riječi jednog tadašnjeg američkog ambasadora u Hrvatskoj koji je nedavno rekao da mu je žao što nisu uzeli Banjaluku.

"To govori o tome da su Hrvati i njihovi zapadni mentori uspješno završili nešto što su planirali godinama i decenijama unazad", rekao je Dodik.

On je rekao da je istorija Srba puna stradanja, ali da su dokaz da nisu uspjeli i da Jasenovac nije uspio upravo preživjeli logoraši iz Jasenovca, gdje stradalo 500.000 Srba, što govori da Srbi tamo žive i da imaju Republiku Srpsku.

"Republiku Srpsku koja zajedno sa Srbijom gradi stabilnost i mir na ovim prostorima, nema stabilnijeg i većeg garanta za mir na prostoru Balkana od Srbije koja tu svoju mirotvornu politiku dokazuje na svakom koraku", rekao je Dodik.

On je istakao da Srbija nikad nije pozivala srpski narod na osvete, kao što se to čuje ovih dana /od lidera SDA Bakira Izetbegovića/ koji je rekao da će se na svoj način osvetiti Srbima za ono što se Boššnjacima desilo, i to poručuje sa okupljanja sa mjesta koje je sinonim zla prema Srbimau Hercegovini, Fazlaghića kule.

"A mi, opet, moramo da budemo okupljeni oko onoga što je naš sveti zavjet, a to je mir. Srbija i Srpska su garant tog mira", rekao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska i Srbi neće da odustanu od svojoj političkih prava, da se ta prava uskraćuju na način kao što se vidi ovih dana - da Srbima zabrane da se brane, da misle.

"Kažu nam da moramo da slušamo i da nas dovedu u poziciju da, kada nas neko kleveće i laže, moramo da ćutimo, jer ako progovorimo garantuje nam se samo jedno, a to je zatvor. Mi nećemo da ćutimo, borićemo se protiv nepravde koju smo doživjeli i doživljavamo u kontinuitetu", dodao je on.

Dodik je rekao da Srbi žele snažnu i stabilnu Republiku Srpsku i ništa ne traže, nego da Srpska bude ono što joj dato u Dejtonu i što piše u Ustavu BiH.

"To su nam davno oteli, a mi želimo da to imamo. Ja mislim da je to legitiman politički cilj", naveo je on.

Dodik je rekao da i Srbija vodi svoje teške političke procese za Kosovo i Metohiju.

"Moja poruka je da se okupimo oko uspješne politike Vučića i srpskih pregovarača da se ne bismo okupljali u nekim kolonama i otišli u istoriju bez pamćenja i sjećanja", naveo je Dodik.

Zato je, dodao je on, važno da Srbija i srpski narod razumije da naša budućnost zavisi od snage naših pregovarača državnika i da nema nikakvog razloga za umanjivanje te snage u procesima kada se rješavaju teška istorijska pitanja i kada se rješavaju pitanja naše slobode, naših država i naše budućnosti.

"Neka živi Srbija, neka živi Republika Srpska, neka živi srpski narod gdje god bio. Treba da se posvetiomo idejama `srpskog svijeta` kao ideji vrijednosti, a ne da odustanemo od toga zato što neko hoće opet da nas dovuče na priču da je to nešto što je dekadentno", rekao je Dodik.

On je naveo da je "srpski svijet" vrijednost koja treba da okuplja Srbe svuda u svijetu oko njihovog pisma, jezika, vjere, slave i svega što je vrijednost.

"A naša najveća vrijednost je – Srbi su dobar narod, dobri ljudi", rekao je Dodik.

Prethodno je prikazan kratki dokumentarni film o dječaku koji je tokom "Oluje" ostao bez noge, a zatim minutom ćutanja odata pošta svim nevino stradalim tokom zločinačke akcije "Oluja" 1995. godine.

Prisustvovali su i bivši logoraši iz Jasenovca, koji su bili djeca u vrijeme Drugog svjetskog rata u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /NDH/, među kojima je i žena koja je bila inspiracija za lik "Dare iz Jasenovca".

Puštan je i kratki fono zapis sa tajnog sastanka na Brionima uoči Oluje hrvatskog rukovodstva, gdje Franjo Tuđman govori „ da nanesemo takve udarce da Srbi nestanu“.

Prikazan je i prigodan scensko-umjetnički program sa Biljanom Čekić, koja je glumila malu Daru iz Jasenovca.

