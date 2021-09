Gorjeće manastir, Joanikije bolje da bježi: Cetinjani podijeljeni oko ustoličenja

Po završetku ustoličenja, policija je uklonila barikade, ali među mještanima i dalje vladaju podijeljena mišljenja.

Jedni su današnje prizore ocijenili kao sramotne za sve učesnike, dok su drugi u velikoj mjeri nezadovoljni i misle da mitropolit ovdje nije imao šta da traži.

Ceremonija ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija je završena, a situacija u Cetinju se smirila. Od ranog jutra, ovaj grad u Crnoj Gori je praktično bio pod opsadom, putevi od Cetinja do Podgorice bili su blokirani, a došlo je i do pojedinačnih incidenata.

Među stanovnicima Cetinja stavovi o događaju dana su različiti – neki sumnjaju da se ustoličenje uopšte i dogodilo. Jedan Cetinjaninje u izjavi za Nova.rs iznio takvo mišljenje, rekavši da je policija upotrijebila "tonu suzavca".

"Sve je sumnjivo. Niti smo vidjeli to ustoličenje, niti šta se dešavalo, vidimo samo na TV snimcima. Sumnjam da se to ustoličenje uopšte desilo, nema Porfirija nigdje. Šta nam to prikazuju ne znam, video snimci su vjerovatno montirani. Pretjerana upotreba sile od strane policije. Ja sam doživio da bace suzavce na nas i dvije novinarske ekipe. Tu uopšte nije bilo demonstranata, oni (policija) su inicirali skupljanje. Jedan momak je prema njima bacio metalnu reklamu, ispalili su tonu suzavaca na nas, novinare i sve", rekao je ovaj Cetinjanin.

"Ja jednostavno nisam za nerede, već mir i toleranciju. Ništa od ovoga nije trebalo da se desi na Cetinju, niti da svijet vidi ovakvu sliku", rekla je jedna od učesnica ankete.

Bilo je i viđenja koja ne predviđaju ništa dobro povodom današnje situacije.

"Današnji upad na Cetinje, opkoljeno Cetinje, kako drugačije da kažem. Tenzije će se nastaviti. Iako se ustoličio, bolje mu je (Joanikije) da bježi sa Cetinja. Dva puta se manastir palio, a i treći će", rekla je jedna žena sa Cetinja koja je odabrala da ostane anonimna.

Podsjećamo, mitropolit-crnogorsko primorski Joanikije ustoličen je danas u Cetinjskom manastiru, nakon čega je otišao u Podgoricu.

