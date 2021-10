Mika Aleksić prvi put pred sudom: Došao sa nanogicom, izjasniće se o krivici (FOTO, VIDEO)

Pripremno ročište na sudu je zatvoreno za javnost, a Miroslav Aleksić se prvi put izjašnjava o krivici

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas u 10 sati pred Višim sudom u Beogradu održava se pripremno ročište vlasniku škole Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dijela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Pripremno ročište je zatvoreno za javnost, a Miroslav Aleksić se prvi put izjašnjava o krivici.

Miroslav Aleksić je sa advokatom stigao u Viši sud, a advokat je tom prilikom dobacio novinarima: "Pobijedićemo!"

"Optuženi učitelj glume će danas biti obaviješten o svojim pravima i biće upitan da li ih razumije, da li je primio optužnicu i kako se izjašnjava povodom nje", istakao je Jugoslav Tintor koji u ovom slučaju zastupa žrtve zlostvljanja glumice Milenu Radulović i Ivu Ilinčić.

Nakon pripremnog ročišta, na koje Miroslav Aleksić dozi iz kućnog pritvora sa nanogicom, biće zakazan početak suđenja.

Da podsjetimo, Miroslav Mika Aleksić uhapšen je 16. januara 2021. godine, i u Centralnom zatvoru bio je do 10. septembra, kada je prebačen u kućni pritvor. Direktora škole glume, prva je prijavila mlada glumica Milena Radulović, a optužbema se pridružila i Iva Ilinčić. Potom su se policiji javile i druge njihove koleginice.

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksiće je na saslušanju u tužilaštvu negirao da je izvršio ova krivična djela.

Učitelj glume se tereti da je seksualno zlostavljao svoje učenice u periodu od 2008. do 2020. godine. Otkriven je kada ga je pet djevojaka, među kojima su i glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić prijavilo policiji i ispričalo kroz kakav su pakao prolazile dok su pohađale časove glume u Aleksićevoj školi. Zbog ovih djela Krivičnim zakonikom Miroslavu Aleksiću je zaprijećena kazna od pet do 15 godina robije, odnosno od dvije do 10 godina zatvora.

