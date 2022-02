Preminuo tvorac omiljenog slatkiša: Svi vole ovaj keks, ali ne znaju kako je zaista nastao

Preminuo je u 88. godini u Srbiji.

Umro je Petar Tutavac, tvorac popularnih keksa Domaćica i jedan od autora recepture Plazma keksa. Preminuo je u 88. godini u Srbiji. Tutavac je stvorio brojne poslastice, prvi u Jugoslaviji napravio grisine i bio prvi stručni majstor keksar u bivšoj državi.

Tutavac je rođen 1934. u Podgradini nedaleko od Opuzena (danas opština Slivno), pisala je prošle godine Slobodna Dalmacija koja je tada objavila njegovu životnu priču i razgovor sa njim. Završio je pletarski zanat u Opuzenu, pa je postao KV radnik pletar. Tada je nekoliko godina pleo korpe u kojima se nosio hljeb, ali se time nije zadovoljio.

Domaćica mu je bila diplomski rad

Godine 1949. preko sindikata se javio na kurs za keksara u Zagrebu koji je raspisala kompanija Kraš, gdje su on i još jedan polaznik izučili keksarski zanat. Zanimljivo je da je bio prvi školovani keksar u tadašnjoj Jugoslaviji. Zatim je otišao u vojsku, a nakon povratka zaposlio se u Krašu.

"Kraš je tada bio jedina konditorska industrija i sve ostale koje su se kasnije pojavljivale potekle su od njega", rekao je tada Petar, koji je uz rad pohađao višu Krašovu školu za inženjera konditora u proizvodnji.

Njegov diplomski rad i prvenac u konditorskoj industriji bila je Domaćica. Keks je kasnije doživio različite varijacije, ali osnova je ostala ista kakvu je zamislio Petar Tutavac u svom diplomskom radu pedesetih godina prošlog vijeka, pisala je Slobodna.

Nijedan svoj proizvod nikad nije patentirao

Kruna karijere Petra Tutavca dogodila se u Požarevcu. Tamo je osnovao fabriku keksa Bambi, čiji je zaštitni znak lik iz Diznijevog crtića.

"Dogovorili smo se da možemo proizvoditi Plazmu, ali da je ne možemo izvoziti na italijansko tržište, a onda sam ja tražio da Italijani ne mogu kod nas izvoziti svoj Plasmon. Takav je bio dogovor, kazao je.

Tutavac niti jedan svoj proizvod nije patentirao.

"To su bila neka druga vremena, kada se znanje nije skrivalo nego se dijelilo. Sve što sam radio, sve moje recepture i proizvodi, rađeni su pod imenom Bambi tehnologije. Uvijek sam smatrao da sve to pripada narodu, da se tako jača društvena snaga i ugled naše zemlje na domaćem i svjetskom tržištu. Bila su to vremena kada su važila neka druga pravila i odnosi među ljudima. Ma meni je dobro i ovako, ja sam srećan čovjek”, rekao je u svom posljednjem razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

