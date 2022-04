Princ Petar Karađorđević objavio da se odriče nasljednih prava u ime brata

Princ Petar Karađorđević saopštio je danas da je potpisao odluku o abdikaciji, kojom se odriče svih prava prerogativa koja mu pripadaju po osnovu prvorodstva i da ih prenosi na sljedećeg po starješinstvu rođenja, njegovom bratu princu Filipu.

On smatra da je u interesu dinastije da princ-nasljednik sa svojom porodicom živi u Srbiji među svojim narodom, a da on svoj život nastavlja kao i do sada u Sevilji.