Novo snžano nevrijeme u Zagorju: Led oštetio kuće i automobile, vjetar čupao stabla

Nevrijeme praćeno snažnim gradom u hrvatskom Zagorju uzrokovalo je veliku štetu na usjevima i vinogradima, dok su na području Zagrebačke županije oštećeni krovovi kuća i automobili.

Izvor: YouTube/Screenshot

Gradonačelnik Klanjca u Zagorju Zlatko Brlek rekao je da je nepogoda koja je sinoć zadesila njegov grad užasna i da je punih pet minuta padao led veličine oraha do lješnika.

"Šteta na usjevima i vinogradima je sigurno 100-odstotna i nemam riječi kojima bih ovo opisao", rekao je Brlek.

On je dodao da su najvjerovatnije stradali i automobili i da ima dojava da je poplavljen određeni broj podruma, prenose hrvatski mediji.

Nevrijeme je zahvatilo i područje opštine Zagorska Sela, Veliko Trgovišće, Stubičke Toplice, te grad Oroslavje, čiji je gradonačelnik Viktor Šimunić rekao da je grad padao oko 10 minuta i da je cijeli grad bio bijel.

Načelnik Kumrovca Robert Šplajt rekao je da je stanje katastrofalno, da gore ne može biti i da ovo u životu nije doživio.

"U nekim mjestima na putevima ima i do 10 centimetara leda. Na putu je kolaps, automobili stoje. U nekim mjestima bilo je nanosa i do 70 centimetara leda. Mislim da poljoprivreda, vinogradi, ratarstvo, da to možemo zaboraviti i da je grad uspio sve da uništi", rekao je SINOĆ Šplajt.

U Vukovarskoj ulici u Zagrebu stablo je tokom nevremena palo na automobil, a na više lokacija u gradu bilo je porušenog drveća.

"Na području Zagrebačke županije najviše je bilo pogođeno područje Jastrebarskog, naselja Čeglje, Gudci Draganički, Izimje i Pribić, gdje je grad oštetio više krovova porodičnih kuća", saopšteno je iz Direktorata civilne zaštite.

Na području Karlovačke županije najgore je bilo na širem području Draganića, gdje je grad veličine jajeta nanio ogromnu štetu usjevima, mnogima su stradale i kuće, a ukupna šteta tek će biti utvrđena.

Izuzetno snažan vjetar u Karlovcu je čupao stabla pa su vatrogasci imali dosta posla.

Portparol Vlade Hrvatske Marko Milić najavio je da će Vlada hitno pomoći Krapinsko-zagorskoj županiji u saniranju štete prouzrokovane gradom.

"Zbog katastrofe koja je pogodila Krapinsko-zagorsku županiju premijer Andrej Plenković razgovarao je sa županom Željkom Kolarom, gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem i čelnicima pogođenih područja", napisao je Milić na "Tviteru".

Prema njegovim riječima, ministar poljoprivrede Hrvatske Marija Vučković danas će posjetiti tu županiju.