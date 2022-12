Vučić se oglasio o KiM: Ovo mi je NAJTEŽI DAN otkad sam predsjednik

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio građanima Srbije nakon održane sednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: RTS/Screenshot

Vučić je ranije sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog pretnji da će barikade na sjeveru Kosova i Metohije biti uklonjene, odnosno da će se "preduzeti sve mjere" kako bi se to desilo. Sjever Kosova i Metohije je i dalje blokiran od strane građana i policije. Ne može se ni pješke, a ni automobilom preko prelaza Jarinje i Brnjak.

"Analizirali smo sve što se desilo na Kosovu i Metohiji. Događa se ono što smo najavili juče kao i prethodnih dana i nedelje. Imate bezbroj neistina, falsifikata, laži o onome što se zbiva na terenu. Na samom terenu se vodi bitka za opstanak naroda na svojim ognjištima. Takozvana kosovska policija nema nikakvo pravo, osim da to bude u skladu sa Briselskim sporazumom, da bude na terenu na sjeveru. Oni su upadali i danas, i juče, a mnogi se prave da ih nisu vidjeli na Gazivodama", rekao je Vučić.

Vučić o uhapšenom policajcu

"Riječ je o pokušaju završavanja sa srpskim problemom na KiM. U tome učestvuje i dio međunarodne zajednice kao i Aljbin Kurti. Za Pantića, riječ je o čovjeku koji je imao srčanu operaciju, a porodicu i dalje nisu obavijestili gde se on nalazi", kazao je Vučić o uhapšenom policajcu.

O situaciji na sjeveru Kosova i Metohije

"Pozvali smo i Albance i Srbe na očuvanje mira, na smirivanje situacije. Pozivam Srbe na sjeveru Kosova da ne nasjedaju na provokacije. Srbi kažu da su neke međunarodne zajednice izmislile napad na EULEKS. Napadi na EULEKS i KFOR ne smiju da se događaju i na tome će insistirati Albanci", dodao je on.

"Imam pitanje za američke partnere. Koji sporazum poštuju oni kao i Albanci? Rezoluciju 1244, Briselski sporazum ili Vašingtonski sporazum? Koji akt poštuju Albanci? Na kraju ćete vidjeti da Albanci ne poštuju nijedan akt. Priterjani smo uza zid, ovo mi je najteži dan otkad sam predsjednik Srbije ili predsjednik Vlade. Čeka nas duga i teška noć. Pozivamo na mir, pozivamo da puste na slobodu nevinog čovjeka", istakao je predsjednik Srbije.

"Izdata su najvažnija naređenja"

"Izdao sam najvažnija naređenja. Ponosan sam na naše vojnike i policajce. Čuvaćemo mir i stabilnost. Nikada nismo imali ovakvo raspoloženje ljudi koji se stavljaju na raspolaganje svojoj otadžbini. Prije podizanja borbene gotovosti, milion puta ćemo pokušati da sačuvamo mir i bezbjednost naših građana", podvukao je Vučić.

O kontaktima sa međunarodnim zvaničnicima i poštovanju EULEKS-a i KFOR-a

"Cijeli dan sam imao kontakte sa ljudima iz Evropske unije, naš je posao da sačuvamo mir i uradićemo sve da ga sačuvamo. General Mojsilović je razgovarao sa generalom KFOR-a koji je rekao da se neće desiti upad. Imaju pripadnike takozvane kosovske snage bezbjednosti koje su preobučene i izviđaju teren. Cijeli dan prijete 'olujama' srpskom narodu. Za nas su ovo dramatični dani, savjest je nama čista. Ne možemo da budemo mirni jer brinemo o narodu, a vezane su nam ruke. Borimo se jer smo dotjerani u ćošak. Poštujte EULEKS i KFOR. Dajte malo pravde Srbima, poštuje Briselski sporazum. Plašim se da malo ko to želi. Moramo da sačuvamo mir na svaki način", rekao je predsjednik Srbije.

"Nema predaje, mi smo uz vas"

"Pozivam ljude da vjeruju svom rukovodstvu. Imamo više informacija, znamo šta radimo, brinemo o svakom djetetu i svakom penzioneru. Za narod na Kosovu i Metohiji ću ponoviti poruku - Nema predaje, mi smo uz vas!", zaključio je predsjednik Vučić.

Sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost

Sednici su prisustvovali premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar odbrane Miloš Vučević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, direktor Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin, ministarka pravde Maja Popović, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković,...

Barikade na Kosovu i Metohiji, protestna šetnja građana Zubinog Potoka

Veliki broj građana Zubinog Potoka okupio se ispred zgrade opštine, odakle su krenuli u protestnu šetnju ulicama, kako bi iskazali nezadovoljstvo povodom svih dosadašnjih dešavanja. Na zvaničnoj Fejsbuk stranici "SO Zubin Potok" navodi se da su se na to odlučili zbog demonstracije sile pripadnika ROSU i maltretiranja naroda Ibarskog Kolašina i poručili da će pružiti miran otpor dokle god to bude potrebno.

(MONDO)