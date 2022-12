AMONIJAK I DALJE CURI, ALI NE U VODU"Podigli smo dronove, videli smo odakle izlazi gas"

Povodom nesreće sa vagonima-cisternama i curenja amonijaka još jednom se javnosti oglasio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.

Izvor: Youtube/K1/Screenshot

U Pirotu je zbog izlivanja amonijaka i dalje na snazi vanredna situacija. Zvanično su od posljedica trovanja amonijakom preminula dvije osobe, nezvanično tri, a više od 50 je hospitalizovano. Djeca juče nisu išla u školu, građanima se savjetuje da ne izlaze iz kuće.

Ministar saobraćaja Vesić kaže da mjerenja na pet lokacija u Pirotu pokazuju da amonijaka u vazduhu nema. Nadležni tvrde da amonijak nije ni u Nišavi ni u vazduhu, a cisterna i dalje curi.

"Mi smo juče mjerili mobilnim uređajima na raznim lokacijama u gradu koncentraciju amonijaka, a od juče na osnovu saradnje i isporuke mobilnog uređaja od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine instalirali smo uređaj u industrijskoj zoni. Od sinoć u 19 časova imamo permanentno mjerenje. Inače, građani to takođe mogu da vide onlajn na sajtu pirot.kosava.net. Mi sada na tom sajtu imamo dvije stanice za kontrolu kvaliteta vazduha. Jedna je već dugo u upotrebi, stacionarna je i nalazi se pored Tehničke škole, a druga koja je od sinoć u upotrebi, mobilna, je u industrijskoj

zoni. Te dvije stanice osim kvaliteta vazduha mere i PM čestice i sumpor-dioksid, a mobilna meri i koncentraciju amonijaka", objasnio je Vesić u "Uranku“.

Gradonačelnik Pirota kazao je na televiziji K1 da je prema riječima stručnjaka iz Agencije za zaštitu životne sredine, referentna vrednost amonijaka koja se mjeri 100.

"Mobilna stanica pokazuje da je koncentracija ispod 20, a jutros je čak bila ispod deset. I možete čak da vidite na tim grafikonima one granice mjernih vrijednosti koje su zelene ako je prihvatljivo, žute i crvene ako su upozoravajuće. Za amonijak je bijela, ispod referentnih vrijednosti, što nam govori da je vazduh u Pirotu pod kontrolom", naglasio je Vladan Vasić.

Zašto nije ukinuta vanredna situacija?

Na pitanje zašto je i dalje na snazi vanredna situacija ako mjerenja pokazuju da opasnosti nema, gradonačelnik Pirota kazao je da je razlog taj što cisterne još uvek nisu uklonjene.

"Mi imamo 20 cisterni u toj kompoziciji. Cisterne 11, 12, 13 i 14 su prevrnute, a druge su i dalje na šinama. Dok iz Ministarstva za saobraćaj, Infrastrukture železnice Srbije, ljudi iz Eliksira čija je roba iz kompozicije bezbijedno ne uklone kompoziciju, vanredna situacija će trajati. Mi ćemo se obratiti Institutu Batut i Agenciji za zaštitu životne sredine da nam protumače rezultate i da nam kažu da li možemo danas na sjednici Štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti i ministarka Irena Vujović, dati preporuku da od sutra djeca mogu u škole i da radnici idu na posao", kazao je Vasić u "Uranku“.

Voda bezbijedna za korišćenje

U saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut“ navodi se da su ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće pokazala da su i u Nišu i u Pirotu ispitivani uzorci zdravstveno ispravni, i da je voda iz gradskih vodovoda u gradovima Pirot, Bijela Palanka i Niš zdravstveno ispravna i bezbijedna za korišćenje.

"To su informacije od jutros ali su rezultati od juče. Naložili smo našem Gradskom zavodu za javno zdravlje da ponovo uzorkuje vodu ne samo u vodovodu nego i u Nišavi. Rezultati od sinoć bolji su odnosu na juče popodne i pokazuju da su parametri u samoj vodi bolji. Rezultati u Nišavi kod Bijele Palanke su takvi da su amonijum joni sa 2,02 miligrama spali na 0,52 i to je značajno poboljšanje kvaliteta vode što znači da na svu sreću nije došlo do curenja direktno u rijeku. Amonijak je u vodu vjerovatno došao iz atmosfere, jer se taj gas vrlo lako rastvara u vodi.

Gdje curi amonijak?

U nedjelju uveče svi mediji prenijeli su da se amonijak izlio u Nišavu. Na pitanje gdje curi amonijak ako ne u rijeku, gradonačelnik Pirota kazao je da curi u atmosferu.

"Zbog gustog dima koji se nadvio nad kompozicijom svi su posumnjali da je možda došlo do izlivanja amonijaka u rijeku, ali na svu sreću, kada se razdanilo i kada se oblak podigao, kada smo podigli dron, vidjeli smo da su četiri vagona prevrnuta ali da nijedan nije u rijeci što je dobro. Iz jednog vagona amonijak curi u atmosferu i rezultati ka Bijeloj Palanci i ka Pirotu su značajno bolji kada je riječ o kvalitetu vazduha. Do juče je na samom mjestu akcidenta kotntaminacija bila mogo veća, od jutros ljudi iz sektora za vanredne situacije imaju mobilne uređaje i tamo su se već parametri prisustva amonijaka u atmosferi sveli na referentne vrednosti", kazao je Vasić.

"Ne osjeća se miris amonijaka u vazduhu, već u nedjelju tokom noći se nije osjećao. Osjećao se u nedjelju u periodu od 17.30 do neka 23 sata", dodao je on.

Zdravstveno zbrinute osobe

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kazao je u "Uranku“ da on ima informaciju da je 56 osoba primljeno tokom nedjelje uveče u zdravstvene centre u Pirotu i Nišu.

"To su u najvećoj mjeri ljudi koji su se zatekli na auto-putu i regionalnom putu u trenutku akcidenta, jer je tu veoma komplikovano suženje. Hospitalizovani su ljudi koji su se zatekli u automobilima i strani državljani u kamionima koji su se između 17.20 i 17.30 našli u blizini akcidenta. Hitna pomoć koja je krenula iz Niša ljude je vozila u Niš, a ona iz Pirota u Pirot jer je to bilo jedino logično. Petnaest ljudi hospitalizovano je u Nišu, devet u Pirotu, a ostali su pušteni na kućno liječenje. Među njima je nekoliko stranaca i dvoje ljudi iz sektora za vanredne situacije i svi su van životne opasnosti. Imamo nažalost dva smrtna slučaja. Jedan je naš državljanin i ispituje se obdukcijom da li je uzrok smrti trovanje, a drugi je turski državljanin i izgleda je u panici, dok je bježao iz kamiona, pao s nadvožnjaka. Tačni uzroci smrti obje osobe tek će se utvrditi. To su informacije koje imam".

(MONDO/K1)